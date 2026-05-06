Vermummte Polizisten durchsuchen mehrere Grundstücke in Kleinwelka

Kleinwelka - Wonach wurde hier gesucht? In Kleinwelka bei Bautzen rückte am Mittwochmorgen die Polizei mit einem Großaufgebot an.

Zahlreiche Beamte durchkämmten das Gelände. © JKFOTOS

Zahlreiche vermummte Polizisten durchsuchten am Mittwoch gegen 8 Uhr mehrere Grundstücke, wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte.

Die Beamten durchstreiften unter anderem ein Wohnhaus und eine Scheune. Zwei Fahrzeuge sowie Kisten mit Sprays und Fetten wurden sichergestellt.

Zum genauen Hintergrund der Maßnahme wollte sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern.

Nach TAG24-Informationen wurde während des Einsatzes mindestens eine Person von den Beamten mitgenommen.