Vermummte Polizisten durchsuchen mehrere Grundstücke in Kleinwelka
Kleinwelka - Wonach wurde hier gesucht? In Kleinwelka bei Bautzen rückte am Mittwochmorgen die Polizei mit einem Großaufgebot an.
Zahlreiche vermummte Polizisten durchsuchten am Mittwoch gegen 8 Uhr mehrere Grundstücke, wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte.
Die Beamten durchstreiften unter anderem ein Wohnhaus und eine Scheune. Zwei Fahrzeuge sowie Kisten mit Sprays und Fetten wurden sichergestellt.
Zum genauen Hintergrund der Maßnahme wollte sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern.
Nach TAG24-Informationen wurde während des Einsatzes mindestens eine Person von den Beamten mitgenommen.
Durchsuchung in Kleinwelka: Anwohner nahmen Geruch von Cannabis wahr
Während der Durchsuchung kamen außerdem Nachbarn auf die Beamten zu und teilten ihnen mit, dass sich die Bewohner der durchsuchten Gebäude oft in einem Vierseitenhof in der Nachbarschaft aufhalten würden und aus diesem Hof auch Cannabis-Geruch wahrzunehmen sei.
Die Maßnahme der Polizei in Kleinwelka dauert derzeit noch an.
Titelfoto: JKFOTOS