Wasser-Ausfall im Landkreis Görlitz: Feuerwehr rät Vorräte anzulegen
Großschönau - In Großschönau im Landkreis Görlitz fällt ab Sonntagnachmittag die Trinkwasserversorgung aus.
Wie ein Sprecher der Feuerwehr Pulsnitz nach einem Hilfeersuchen der Großschönauer Kameraden mitteilt, wird die Wasserversorgung aufgrund eines technischen Störfalls im Bereich "Jägerwäldchen" von 15 Uhr bis mindestens Mitternacht unterbrochen.
Der Wasserversorger muss dringend Reparaturarbeiten durchführen, weshalb die Aussetzung notwendig ist.
Betroffen sind alle Haushalte in den Straßenzügen südlich der Bahnschiene in der Gemeinde Großschönau.
Die Feuerwehr bittet die Anwohner daher dringend, ausreichend Trinkwasservorräte anzulegen und notwendige Vorsorgemaßnahmen zu treffen, zum Beispiel das Befüllen der Badewanne, um die Zeit ohne Wasser problemlos zu überbrücken.
Erstmeldung 15. Februar um 14.18 Uhr, zuletzt aktualisiert um 15.12 Uhr.
Titelfoto: 123rf/kinash