Wasser-Ausfall im Landkreis Görlitz: Feuerwehr rät Vorräte anzulegen

Großschönau - In Großschönau im Landkreis Görlitz fällt ab Sonntagnachmittag die Trinkwasserversorgung aus.

Ab 15 Uhr kommt es in Großschönau zu einer Wasserunterbrechung. (Symbolbild) © 123rf/kinash

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Pulsnitz nach einem Hilfeersuchen der Großschönauer Kameraden mitteilt, wird die Wasserversorgung aufgrund eines technischen Störfalls im Bereich "Jägerwäldchen" von 15 Uhr bis mindestens Mitternacht unterbrochen.

Der Wasserversorger muss dringend Reparaturarbeiten durchführen, weshalb die Aussetzung notwendig ist.

Betroffen sind alle Haushalte in den Straßenzügen südlich der Bahnschiene in der Gemeinde Großschönau.