Dutzende Fehler nach Behandlungen in Sachsen aufgedeckt

Dresden - Im vergangenen Jahr wurden in Sachsen 176 Behandlungsfehler (bundesweit: 3731) aufgedeckt, teilte der Medizinische Dienst Sachsen mit.

In allen ärztlichen Fachbereichen kam es 2024 in Sachsen zu Behandlungsfehlern. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Das ist insgesamt ein Drittel (28,7 Prozent) der 614 untersuchten Fälle. 2023 waren es noch 200 Behandlungsfehler.

In 18,4 Prozent der Fälle konnte zudem eine Verbindung zwischen Behandlungsfehler und gesundheitlichem Schaden festgestellt werden.

Die Fehler traten in allen medizinischen Fachbereichen auf, von Allgemein- bis hin zur Zahnmedizin.