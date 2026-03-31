Dunkler Rauch und Mega-Sachschaden: Harvester in sächsischem Waldgebiet abgefackelt

Olbersdorf - Im Zuge von Baumfällarbeiten im Zittauer Gebirge ist ein schweres Baugerät in Brand geraten. Die Feuerwehr versucht eine Umweltkatastrophe zu verhindern.

Der Holzvollernter ging wohl aufgrund eines technischen Defekts in Flammen auf. © xcitepress

Wohl aufgrund eines technischen Defekts geriet gegen 14.21 Uhr ein Holzvollernter ("Harvester") in Brand, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte.

Die Feuerwehr ist gegenwärtig zwischen den Gemeinden Olbersdorf und Oybin (Landkreis Görlitz) im Einsatz, um zu verhindern, dass die Betriebsstoffe des tonnenschweren Baugeräts den Waldboden verunreinigen.

Die Polizei sprach dabei von einem hohen Sachschaden. Ein neuer Harvester kostet mindestens 300.000 Euro!

Der Fahrer der forstwirtschaftlichen Maschine konnte sich glücklicherweise noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.