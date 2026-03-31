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Dunkler Rauch und Mega-Sachschaden: Harvester in sächsischem Waldgebiet abgefackelt

Im Zuge von Baumfällarbeiten im Zittauer Gebirge ist ein schweres Baugerät in Brand geraten.

Von Malte Kurtz

Olbersdorf - Im Zuge von Baumfällarbeiten im Zittauer Gebirge ist ein schweres Baugerät in Brand geraten. Die Feuerwehr versucht eine Umweltkatastrophe zu verhindern.

Der Holzvollernter ging wohl aufgrund eines technischen Defekts in Flammen auf.
Der Holzvollernter ging wohl aufgrund eines technischen Defekts in Flammen auf.  © xcitepress

Wohl aufgrund eines technischen Defekts geriet gegen 14.21 Uhr ein Holzvollernter ("Harvester") in Brand, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte.

Die Feuerwehr ist gegenwärtig zwischen den Gemeinden Olbersdorf und Oybin (Landkreis Görlitz) im Einsatz, um zu verhindern, dass die Betriebsstoffe des tonnenschweren Baugeräts den Waldboden verunreinigen.

Die Polizei sprach dabei von einem hohen Sachschaden. Ein neuer Harvester kostet mindestens 300.000 Euro!

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Sachsen Feuer in sächsischem Chemie-Betrieb: mehrere Mitarbeiter im Krankenhaus

Der Fahrer der forstwirtschaftlichen Maschine konnte sich glücklicherweise noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Der Fahrer konnte sich glücklicherweise aus seiner brennenden Maschine retten.
Der Fahrer konnte sich glücklicherweise aus seiner brennenden Maschine retten.  © xcitepress
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Von der Forstmaschine blieb nicht mehr viel übrig.
Von der Forstmaschine blieb nicht mehr viel übrig.  © xcitepress

Bildaufnahmen zeigen derweil eine dunkle Rauchwolke, die den Wald vernebelt. Von dem Harvester blieb, bis auf eine völlig verkohlte Karosse, nicht mehr viel übrig.

Titelfoto: Bildmontage: xcitepress

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