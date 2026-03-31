Großer Polizeieinsatz in Sachsen: XXL-Cannabis-Plantage ausgehoben

Lichtenstein/Sachsen - Riesengroßer Polizeieinsatz in Lichtenstein (Landkreis Zwickau )! Seit Montagmorgen hebt die Polizei eine XXL-Cannabis-Plantage in einer ehemaligen Textilfabrik aus. Die Menge an Pflanzen ist unfassbar: Fast 1000 Gewächse stellten die Beamten sicher – Verkaufswert: mehr als eine Million Euro. Unterdessen laufen die Ermittlungen nach den Besitzern der Plantage auf Hochtouren.

In dieser ehemaligen Textilfabrik in Lichtenstein (Sachsen) fand die Polizei eine riesige Cannabis-Plantage. © Andreas Kretschel

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilt, erreichte die Beamten in der Nacht auf Montag ein Zeugenhinweis. In der ehemaligen Fabrikhalle an der Rödlitzer Straße würde sich eine Cannabis-Plantage befinden.

Schnell rückten Kriminalpolizei, LKA und Bereitschaftspolizisten an. Sie durchkämmten das Gebäude. Schnell wurde klar: Hierbei handelt es sich um eine wahre XXL-Anlage! Insgesamt befanden sich in dem Gebäude mehrere Plantagen.

Laut Polizeiangaben fanden die Beamten insgesamt 950 Pflanzen – vom Setzling bis zum ausgewachsenen Gewächs.

Bilder zeigen, wie die Einsatzkräfte mit Atemschutz und Schutzanzügen säckeweise Cannabis-Pflanzen aus dem Gebäude holen. Die Gewächse wurden teilweise in Containern entsorgt.

Zudem fanden die Polizisten zahlreiches Gärtner-Equipment, das ebenfalls beschlagnahmt wurde. Auch technische Gegenstände wie etwa einen Stromgenerator nahmen die Beamten mit.