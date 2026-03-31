Großer Polizeieinsatz in Sachsen: XXL-Cannabis-Plantage ausgehoben
Lichtenstein/Sachsen - Riesengroßer Polizeieinsatz in Lichtenstein (Landkreis Zwickau)! Seit Montagmorgen hebt die Polizei eine XXL-Cannabis-Plantage in einer ehemaligen Textilfabrik aus. Die Menge an Pflanzen ist unfassbar: Fast 1000 Gewächse stellten die Beamten sicher – Verkaufswert: mehr als eine Million Euro. Unterdessen laufen die Ermittlungen nach den Besitzern der Plantage auf Hochtouren.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilt, erreichte die Beamten in der Nacht auf Montag ein Zeugenhinweis. In der ehemaligen Fabrikhalle an der Rödlitzer Straße würde sich eine Cannabis-Plantage befinden.
Schnell rückten Kriminalpolizei, LKA und Bereitschaftspolizisten an. Sie durchkämmten das Gebäude. Schnell wurde klar: Hierbei handelt es sich um eine wahre XXL-Anlage! Insgesamt befanden sich in dem Gebäude mehrere Plantagen.
Laut Polizeiangaben fanden die Beamten insgesamt 950 Pflanzen – vom Setzling bis zum ausgewachsenen Gewächs.
Bilder zeigen, wie die Einsatzkräfte mit Atemschutz und Schutzanzügen säckeweise Cannabis-Pflanzen aus dem Gebäude holen. Die Gewächse wurden teilweise in Containern entsorgt.
Zudem fanden die Polizisten zahlreiches Gärtner-Equipment, das ebenfalls beschlagnahmt wurde. Auch technische Gegenstände wie etwa einen Stromgenerator nahmen die Beamten mit.
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Polizei stellt 190 Kilogramm Cannabis-Pflanzen sicher
Irre! Laut ersten Schätzungen kamen etwa 190 Kilogramm zusammen. Die Polizei geht von einem ungefähren Verkaufswert von über einer Million Euro aus.
Völlig unklar ist noch, wer die Pflanzen angebaut hat. "Bisher gab es keine Festnahmen", so die Polizei gegenüber TAG24. Die Ermittlungen wegen illegalem Anbau von Betäubungsmitteln und zu den Tätern laufen auf Hochtouren.
Bei dem Gebäude, in dem die Plantagen entdeckt wurden, handelt es sich um eine ehemalige Strickfabrik. Zu DDR-Zeiten war hier die VEB Elegantia Lichtenstein ansässig.
Titelfoto: Andreas Kretschel