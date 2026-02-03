510
Bereits in den Startlöchern: Tag der Sachsen wird schon im Juni gefeiert
Plauen - Der Countdown beginnt: Am Montag übernahm Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner (56, CDU) offiziell den Staffelstab für den Tag der Sachsen 2027.
Eine "herausfordernde Aufgabe", betonte Zenner, schließlich ist die Stadt nach 1997 bereits das zweite Mal Gastgeber des Festes.
Anders als bisher wird es nicht am ersten Septemberwochenende, sondern schon gemeinsam mit dem Plauener Spitzenfest vom 18. bis 20. Juni 2027 stattfinden.
"Wir haben bereits viele Ideen und Konzepte", sagte Zenner.
Die nächsten Schritte sind nun die Ausarbeitung und konkrete Planungen für die Veranstaltung.
