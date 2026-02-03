Bereits in den Startlöchern: Tag der Sachsen wird schon im Juni gefeiert

Plauen - Der Countdown beginnt: Am Montag übernahm Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner (56, CDU ) offiziell den Staffelstab für den Tag der Sachsen 2027.

Startschuss für den 31. Tag der Sachsen: Sebnitz-OB Ronald Kretzschmar (43, parteilos), Blumenmädchen Jolien Kirschner (13), Kuratoriumspräsident Alexander Dierks (38, CDU) und Plauens OB Steffen Zenner (56, CDU, v.l.). © Hendrik Schmidt/dpa

Eine "herausfordernde Aufgabe", betonte Zenner, schließlich ist die Stadt nach 1997 bereits das zweite Mal Gastgeber des Festes.

Anders als bisher wird es nicht am ersten Septemberwochenende, sondern schon gemeinsam mit dem Plauener Spitzenfest vom 18. bis 20. Juni 2027 stattfinden.

"Wir haben bereits viele Ideen und Konzepte", sagte Zenner.