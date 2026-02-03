Von Sachsen nach Amerika: Ex-Playmate gibt in Las Vegas Vollgas
Chemnitz/Las Vegas. - Model, Playmate, Rennfahrerin - in der Karriere der gebürtigen Karl-Marx-Städterin Doreen Seidel (40) ging es immer rasant zu. Die ZDF-Doku "American Dreamers" erzählt jetzt, wie es der hübschen Sächsin heute geht, die vor neun Jahren in die USA ging, um Autorennen zu fahren.
In vier Folgen begleitete ein Filmteam die Powerfrau, die mittlerweile in Las Vegas lebt und Doreen Thievin heißt. Die Ex-Chemnitzerin ist seit 2021 mit dem früheren Rennfahrer Romain Thievin (46) verheiratet und lebt in einer mondänen Villa.
Zur Patchwork-Familie gehören Romains Sohn Matis (12) und die gemeinsame Tochter Aria (1). Das Paar betreibt eine private Rennstrecke und vermietet dort Rennwagen an Autonarren.
"Das ist mein kleines Paradies", schwärmt Doreen, die das Rennfieber packte, als sie mit 18 auf ihrem ersten Motorrad über den Sachsenring düste.
Schnell zu fahren liebt die taffe Blondine bis heute - und wechselt mal eben vom Kinderwagengriff an das Steuer eines Ferrari, der nach einem Werkstatt-Termin getestet werden muss, bevor er wieder auf der Strecke vermietet wird.
Doreen Seidel bietet einen Einblick in ihre Karriere und ihren Alltag
Hinter dem Luxus steckt ein knallhartes Geschäft. "Wenn man da nicht am Ball bleibt, kann es auch ganz schnell nach hinten losgehen", weiß die studierte Betriebswirtin.
Die Doku zeigt, wie deutsche Auswanderer ihre Karriere und ihren Alltag in den Glitzermetropolen Las Vegas, Los Angeles und New York anpacken.
Wer zuschauen möchte: Die vier Folgen von "American Dreamers" sind in der ZDF-Mediathek abrufbar.
Titelfoto: Bildmontage: ZDF/Yellowstone Production, picture alliance / dpa