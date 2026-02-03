Von Sachsen nach Amerika: Ex-Playmate gibt in Las Vegas Vollgas

Chemnitz/Las Vegas. - Model, Playmate, Rennfahrerin - in der Karriere der gebürtigen Karl-Marx-Städterin Doreen Seidel (40) ging es immer rasant zu. Die ZDF-Doku "American Dreamers" erzählt jetzt, wie es der hübschen Sächsin heute geht, die vor neun Jahren in die USA ging, um Autorennen zu fahren.

Als Playmate posierte Doreen Seidel (40) auf Rennwagen - und bekam Lust, darin selbst Gas zu geben. © picture alliance / dpa

In vier Folgen begleitete ein Filmteam die Powerfrau, die mittlerweile in Las Vegas lebt und Doreen Thievin heißt. Die Ex-Chemnitzerin ist seit 2021 mit dem früheren Rennfahrer Romain Thievin (46) verheiratet und lebt in einer mondänen Villa.

Zur Patchwork-Familie gehören Romains Sohn Matis (12) und die gemeinsame Tochter Aria (1). Das Paar betreibt eine private Rennstrecke und vermietet dort Rennwagen an Autonarren.

"Das ist mein kleines Paradies", schwärmt Doreen, die das Rennfieber packte, als sie mit 18 auf ihrem ersten Motorrad über den Sachsenring düste.

Schnell zu fahren liebt die taffe Blondine bis heute - und wechselt mal eben vom Kinderwagengriff an das Steuer eines Ferrari, der nach einem Werkstatt-Termin getestet werden muss, bevor er wieder auf der Strecke vermietet wird.