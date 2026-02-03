 1.538

Linke rebellieren gegen Eigentumswohnungen: So reagiert Sachsen darauf

Die Staatsregierung will im Sommer ein Gutachten zu angespannten Wohnungsmärkten in Sachsen vorlegen.

Von Thomas Staudt

Leipzig - Die Staatsregierung will im Sommer ein Gutachten zu angespannten Wohnungsmärkten in Sachsen vorlegen.

Bei der Umwandlung in eine Eigentumswohnung ist der Mieter nur unzureichend geschützt, behaupten die Linken.
Bei der Umwandlung in eine Eigentumswohnung ist der Mieter nur unzureichend geschützt, behaupten die Linken.  © picture alliance/dpa/dpa-tmn

Zu spät, findet die Linke und wirft der Regierung vor, Mieter bei der zunehmenden Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen allein zu lassen.

"Die Verkaufsdynamik vor allem im Altbaubestand bleibt in beiden Städten groß", so Juliane Nagel (47, Linke). Die Staatsregierung weigere sich jedoch, die Miethaushalte zu schützen.

Eigentlich erschwert das Umwandlungsverbot (§ 250 BauGB) in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten die Umwandlung. Zusätzlich kann die Kündigungssperrfrist für betroffene Miethaushalte von drei auf bis zu zehn Jahre verlängert werden.

Jungfernfahrt durch Sachsen: Akkuzug zwischen Chemnitz und Leipzig unterwegs
Sachsen Jungfernfahrt durch Sachsen: Akkuzug zwischen Chemnitz und Leipzig unterwegs

Aber mittlerweile steigen die Mieten auch in den Speckgürteln, in Belgershain und Borsdorf nahe Leipzig etwa.

Der Bau von Eigentumswohnungen ist für Bauherren attraktiver als die Errichtung von Sozialwohnungen. Aber auch bestehende Mietwohnungen werden immer öfter in Eigentumswohnungen umgewandelt.
Der Bau von Eigentumswohnungen ist für Bauherren attraktiver als die Errichtung von Sozialwohnungen. Aber auch bestehende Mietwohnungen werden immer öfter in Eigentumswohnungen umgewandelt.  © picture alliance/dpa/dpa-tmn
Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Juliane Nagel (47, Linke).
Juliane Nagel (47, Linke).  © DPA

"Auch hier müssen Mieterschutz-Instrumente ergriffen werden!", forderte Nagel. Für Dresden und Leipzig gibt es eine Mietpreisbremse bereits.

Titelfoto: Fotomontage/picture alliance/dpa/dpa-tmn/dpa

Mehr zum Thema Sachsen: