Berührung bleibt nicht ohne Folgen: Gefährliche "Spinner" toben sich nicht mehr lange aus

Leipzig/Dresden - Hautreizungen, Atemwegsbeschwerden, allergische Reaktionen: Die Raupen des Eichenprozessionsspinners können bei Kontakt schwere gesundheitliche Folgen haben. In Sachsen ist das in diesem Jahr im Großraum Leipzig und in und um Dresden besonders problematisch.

Gefährlich: Die Haare des Eichenprozessionsspinners können bei Berührung schwere körperliche Folgen für den Menschen haben. © picture alliance/dpa

Nicht berühren, Hunde fernhalten, Waldgebiet meiden! Wer in den letzten Wochen an den Naunhofer Seen, südöstlich von Leipzig, baden war, wird die Warnschilder gesehen haben. Grund ist der Eichenprozessionsspinner.

Die Brennhärchen der Raupen dieses Nachtfalters enthalten nach Angaben des Naturschutzbundes (Nabu) ab dem dritten Larvenstadium das Nesselgift Thaumetopoein. Bei Berührung folgen Juckreiz, Hautentzündungen und vereinzelt Nesselsucht.

"Geraten die Haare in die Augen oder Atemwege, kann es zu stärkeren Reaktionen kommen", informiert der Nabu. Naunhof ist nicht allein betroffen.

"Nach bisherigem Stand können zwei Schwerpunktgebiete des Eichenprozessionsspinners in Sachsen abgegrenzt werden", sagt Marco Horn vom Staatsbetrieb Sachsenforst auf TAG24-Anfrage - die Landkreise Leipzig, Nordsachsen und die Stadt Leipzig sowie das Dresdner Elbtal mit der Stadt Dresden.