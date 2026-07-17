Gewagte Strategie: Minister droht China mit Zöllen - um sie zu locken

Dresden - Mit höheren Zöllen auf chinesische Autos will der sächsische Wirtschaftsminister Dirk Panter (52, SPD) das VW-Werk in Zwickau retten. Das ist der Plan.

Sachsens Wirtschaftsminister Panter trommelt für den Einstieg chinesischer Investoren in die schwächelnde sächsische Autoindustrie. © Eric Münch

Man müsse auf EU-Ebene über höhere Zölle auf Autos aus chinesischer Produktion nachdenken, sagte der SPD-Politiker der Bild-Zeitung.

"Wenn mit einem Joint-Venture in Sachsen dann europäische Zölle vermieden werden können, wäre das ein Argument, mit dem man ganz anders verhandeln kann", so Panter.

Was das heißen könnte, erklärte der Politiker so: "Ein mögliches Joint-Venture mit chinesischen Autoherstellern in Werken wie Zwickau muss attraktiv für die chinesischen Partner sein, das heißt, eine Produktion in Zwickau muss sich für sie lohnen."

Er empfahl deshalb, über eine Verdoppelung des grundsätzlichen Einfuhrzolls auf chinesische Elektroautos nachzudenken.