Wie bekommen Wollschweine jetzt ihre Spenden? Diebe klauen Futter-Transporter aus sächsischem Tierpark

Eilenburg - Ende Juni strahlten die Gesichter des Eilenburger Teams um Tierparkleiterin Carolin Otto vor Freude um die Wette. Nach vier Jahren voller Planung, Vorbereitung und Bauarbeiten öffnete endlich ein neues Kassenhäuschen seine Pforten. Die Freude darüber währte jedoch nur kurz.

Noch keine vier Wochen ist es her, dass das neue Kassenhäuschen im Eilenburger Tierpark eingeweiht wurde. © Lutz Brose

"Dieses Häuschen ist weit mehr als nur ein Ort für den Ticketverkauf", unterstrich die Chefin in ihrer Festrede. Tatsächlich hatte der Tierpark Eilenburg etwas Besonderes geschaffen.

Das Kassenhaus mit Klimaanlage schafft deutlich bessere Arbeitsbedingungen für das Personal. Zudem bietet es Lademöglichkeiten für Handys und E-Bikes, ermöglicht die Kartenzahlung und setzt Touchscreens ein, um den Service zu verbessern.

Der lange Zeitraum von der ersten Idee bis zur Umsetzung zeigt, dass der Verein seine Projekte nur in kleinen Schritten verwirklichen kann.

Wie der Tierpark nun mitteilte, wurde in der Nacht zum Freitag vergangener Woche eingebrochen. Dabei ist ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden.

Besonders schmerzlich ist der Diebstahl des Transporters des Tierparks, mit dem täglich Futterspenden abgeholt und andere unerlässliche betriebliche Aufgaben erledigt wurden.