Wie bekommen Wollschweine jetzt ihre Spenden? Diebe klauen Futter-Transporter aus sächsischem Tierpark

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Nach Jahren voller Planung, Vorbereitung und Bauarbeiten öffnete im Juni ein neues Kassenhäuschen im Tierpark Eilenburg. Die Freude darüber währte nur kurz.

Von Lutz Brose

Eilenburg - Ende Juni strahlten die Gesichter des Eilenburger Teams um Tierparkleiterin Carolin Otto vor Freude um die Wette. Nach vier Jahren voller Planung, Vorbereitung und Bauarbeiten öffnete endlich ein neues Kassenhäuschen seine Pforten. Die Freude darüber währte jedoch nur kurz.

Noch keine vier Wochen ist es her, dass das neue Kassenhäuschen im Eilenburger Tierpark eingeweiht wurde.
Noch keine vier Wochen ist es her, dass das neue Kassenhäuschen im Eilenburger Tierpark eingeweiht wurde.  © Lutz Brose

"Dieses Häuschen ist weit mehr als nur ein Ort für den Ticketverkauf", unterstrich die Chefin in ihrer Festrede. Tatsächlich hatte der Tierpark Eilenburg etwas Besonderes geschaffen.

Das Kassenhaus mit Klimaanlage schafft deutlich bessere Arbeitsbedingungen für das Personal. Zudem bietet es Lademöglichkeiten für Handys und E-Bikes, ermöglicht die Kartenzahlung und setzt Touchscreens ein, um den Service zu verbessern.

Der lange Zeitraum von der ersten Idee bis zur Umsetzung zeigt, dass der Verein seine Projekte nur in kleinen Schritten verwirklichen kann.

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Wie der Tierpark nun mitteilte, wurde in der Nacht zum Freitag vergangener Woche eingebrochen. Dabei ist ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden.

Besonders schmerzlich ist der Diebstahl des Transporters des Tierparks, mit dem täglich Futterspenden abgeholt und andere unerlässliche betriebliche Aufgaben erledigt wurden.

Groß und Klein erfreuen sich an den Tieren dort, doch wie bekommen die jetzt ihre Futterspenden?
Groß und Klein erfreuen sich an den Tieren dort, doch wie bekommen die jetzt ihre Futterspenden?  © Lutz Brose
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Tierpark Eilenburg braucht Eure Unterstützung!

Nun hofft der Verein auf eure Unterstützung. Carolin Otto dazu:  "Jeder Besuch hilft mit, unsere Zukunft zu sichern. Neben einem Besuch gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten uns zu unterstützen, sei es als Pate für sein Lieblingstier oder mit einer Spende. Wir machen weiter und freuen uns darauf, Euch bei uns im Tierpark begrüßen zu dürfen! Gerne am Sonntag ab 10 Uhr zum Sommerfest."

Klein, aber fein ist das Motto des Eilenburger Tierparks. In der vier Hektar großen, grünen Oase inmitten des Stadtparks der Muldestadt haben 300 Tiere bzw. 50 Arten ihr Zuhause.

Titelfoto: Lutz Brose

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