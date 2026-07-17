Risse und Schlaglöcher auf A72 sorgen für Vollsperrung bei Chemnitz
Chemnitz - Die Hitze in den vergangenen Wochen ging auch an den Straßen nicht spurlos vorbei. An vielen Stellen bildeten sich Risse, die zu Ausbrüchen und Schlaglöchern führen können. Auch die A72 in Sachsen ist betroffen.
Autofahrern sind auf der Strecke bei Chemnitz möglicherweise bereits neue Geschwindigkeitsbegrenzungen aufgefallen. Doch die allein reichen bei den entstandenen Fahrbahnschäden nicht mehr aus.
Wie die Autobahn GmbH am Freitag mitteilte, muss eine Teilstrecke von rund 500 Metern in Fahrtrichtung Leipzig kurzfristig saniert werden.
Dafür wird die A72 ab dem kommenden Montag (20. Juli) voll gesperrt. Betroffen ist der Bereich ab dem Autobahnkreuz Chemnitz in Höhe der Überfahrt von der A72 in Fahrtrichtung Leipzig auf die A4 in Richtung Dresden (vom Kilometer 105,6 bis Kilometer 106,1).
Die Umleitung in Fahrtrichtung Leipzig und auf die A4 in Fahrtrichtung Erfurt erfolgt über die Anschlussstelle Chemnitz-Mitte.
"Alle anderen Fahrbeziehungen am Autobahnkreuz Chemnitz stehen den Verkehrsteilnehmenden wie in den letzten Wochen der Baumaßnahme weiterhin zur Verfügung", heißt es von der Autobahn GmbH weiter.
Die Sperrung geht voraussichtlich über eine Woche und soll in der Nacht vom Dienstag, dem 28. Juli, auf Mittwoch, dem 29. Juli, aufgehoben werden.
Vorschäden treten nach heißen Sommertagen deutlicher zutage
In dem zu sanierenden Bereich der Betonfahrbahn wies die A72 bereits altersbedingte Vorschäden auf. Aufgrund der sehr hohen Temperaturen in den vergangenen Wochen kamen diese immer stärker und häufiger ans Licht.
Aber auch an bereits reparierten Stellen bildeten sich Risse, die zu Ausbrüchen und Schlaglöchern führen können.
"Um die Verkehrssicherheit weiterhin zu gewährleisten, ist es dringend notwendig, die Fahrbahn kurzfristig zu sanieren", so die Autobahn GmbH abschließend.
Titelfoto: Autobahn GmbH