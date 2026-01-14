Berufe live erleben: Sachsens Schüler dürfen in Firmen lunschen

Dresden - Jetzt wird’s ernst für Sachsens Schüler: Die Buchungsphase für die "Woche der offenen Unternehmen" ist gestartet.

Unter anderem beteiligen sich zahlreiche Handwerksbetriebe. © IMAGO/Zoonar II

Vom 9. bis 14. März öffnen rund 1500 Betriebe ihre Türen – Jugendliche ab Klasse 7 können Berufe live erleben und selbst ausprobieren.

Auf der Plattform "Schau rein!" stehen mehr als 5000 Angebote zur Auswahl, vom Handwerk über Pflege bis hin zu Industrie und Verwaltung. Die Jugendlichen dürfen mitmachen, ausprobieren und Fragen stellen – direkt im Betrieb.