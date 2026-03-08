Betrieb pausiert: So lange können keine Dampfzüge im Elbland fahren

Radebeul/Freital - Sperrpause für die Schmalspurbahnen im Elbland! Ab Montag rollen für mehrere Wochen keine Dampfzüge mehr durch den Lößnitzgrund und das Weißeritztal.

Der Lößnitzdackel legt ab Montag eine dreiwöchige Verschnaufpause ein. (Archivbild) © Christian Juppe

Wie die Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft (SDG) mitteilte, zieht sich die Unterbrechung bis zum 27. März (Freitag).

In dieser Zeit würden - wie üblich - die Fahrzeuge und beide Strecken für die anstehende Ausflugssaison fit gemacht. "Es erfolgt der Grünschnitt nach dem Winter, an den Gleisen finden kleinere Reparaturmaßnahmen statt", sagt SDG-Sprecherin Kati Schmidt.

Auch müssten die beliebten Aussichtswagen in der Freitaler Werkstatt durchgecheckt werden.

"Nach der Streckensperrung dürfen sich die Gäste auf einen verlängerten Zugbetrieb an den Wochenenden freuen", so Schmidt weiter.