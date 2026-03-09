Gehalts-Ranking veröffentlicht: So schneidet Sachsen im Länder-Vergleich ab
Dresden - Was verdient Sachsen? Ein neuer Gehaltsreport lässt mit bitteren Zahlen weiterhin deutliche Unterschiede zwischen Ost und West erkennen.
Laut einer Auswertung der Job-Plattform "Stepstone" liegt das Durchschnitts-Bruttogehalt aller Beschäftigten im Freistaat bei 49.000 Euro.
Dies entspricht Platz 13 im Länder-Ranking. Noch schlechter schneiden nur Thüringen (48.500 Euro), Sachsen-Anhalt (48.250 Euro) und Mecklenburg-Vorpommern (47.750 Euro) ab.
Auch beim differenzierten Blick auf die Gehälter von Jobs mit Personalverantwortung (56.250 Euro) und ohne Personalverantwortung (46.500 Euro) befindet sich Sachsen auf dem 13. Rang.
Ebenfalls kann Dresden im Vergleich zu den anderen Landeshauptstädten mit einem Durchschnittslohn aller Beschäftigten von 51.000 Euro nicht wirklich glänzen. Dahinter landen nur noch Erfurt, Schwerin und Magdeburg (allesamt jeweils 49.500 Euro).
Die Gap zwischen Ost und West beträgt laut "Stepstone" 13 Prozent (ohne Berlin). Dies basiert auf einem Durchschnittsgehalt von 48.750 Euro beziehungsweise 56.250 Euro.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa