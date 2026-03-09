Sächsischer Traditions-Standort vor dem Aus: Job-Angst treibt Mitarbeiter auf die Straße

Coswig - Großes Bangen in Coswig bei Dresden : Das traditionsreiche Bremsbelag-Werk von Automobilzulieferer "TMD Friction" steht vor dem Aus. Mit einer Demo tat die Belegschaft am Wochenende ihren Unmut kund.

Sie kämpfen um ihre Jobs: Mitarbeiter von TMD Coswig sind am Wochenende auf die Straße gegangen. © IGBCE/Matthias Schumann

Nach Angaben der Chemie-Gewerkschaft "IGBCE" hat der Münchner Finanz-Investor "Aequita" entschieden, die Produktion vollständig nach China zu verlagern. Für die Beschäftigten in Coswig bedeute das den Verlust von rund 100 der 120 Arbeitsplätze zum Jahresende.

"Es ist nicht hinnehmbar, dass ein profitabler Standort geschlossen und industrielle Wertschöpfung aus Deutschland abgezogen wird, obwohl die Menschen hier über Jahrzehnte hervorragende Arbeit geleistet haben", beklagte die "IGBCE"-Landesbezirksleiterin in ihrer Rede.

China subventioniere in großem Stil industrielle Wertschöpfung, die USA würden ihre Interessen mit harter Industrie- und Zollpolitik absichern. "Und Europa schaut an vielen Stellen noch immer zu, statt entschlossen dafür zu sorgen, dass Investitionen, Produktion und gute Arbeitsplätze hier bleiben. Genau das rächt sich jetzt – auch in Coswig."