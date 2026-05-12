"Betroffen und fassungslos": Landtag gedenkt der Opfer von Leipzig und Neustadt

Dresden/Leipzig/Neustadt - Der Sächsische Landtag hat mit einer Gedenkminute an die Opfer der Amokfahrt in Leipzig und eines Tötungsverbrechens in Neustadt erinnert.

Sachsens Landtagspräsident Alexander Dierks (38, CDU) bei einer Gedenkminute im Plenarsaal. Am Dienstag erinnerte der Landtag an die Opfer der schrecklichen Ereignisse in Leipzig und Neustadt. © Robert Michael/dpa

"Diese schrecklichen Taten, die so viel Leid über unzählige Menschen gebracht haben, machen uns tief betroffen und fassungslos", sagte Landtagspräsident Alexander Dierks (38, CDU) zu Beginn der Plenarsitzung.

"Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und Freunden, bei den vielen Verletzten und allen, die dieses Geschehen miterleben mussten."

Bei der Amokfahrt eines 33 Jahre alten Mannes in der Leipziger Innenstadt waren am 4. Mai zwei Menschen ums Leben gekommen und mehrere verletzt worden.