"Betroffen und fassungslos": Landtag gedenkt der Opfer von Leipzig und Neustadt
Von Ivo Klatte
Dresden/Leipzig/Neustadt - Der Sächsische Landtag hat mit einer Gedenkminute an die Opfer der Amokfahrt in Leipzig und eines Tötungsverbrechens in Neustadt erinnert.
"Diese schrecklichen Taten, die so viel Leid über unzählige Menschen gebracht haben, machen uns tief betroffen und fassungslos", sagte Landtagspräsident Alexander Dierks (38, CDU) zu Beginn der Plenarsitzung.
"Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und Freunden, bei den vielen Verletzten und allen, die dieses Geschehen miterleben mussten."
Bei der Amokfahrt eines 33 Jahre alten Mannes in der Leipziger Innenstadt waren am 4. Mai zwei Menschen ums Leben gekommen und mehrere verletzt worden.
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In Neustadt hatte Ende April ein Mann seine ehemalige Lebensgefährtin und eine Sozialpädagogin in einem Mehrfamilienhaus erschossen. Der Täter brachte sich nach der Tat selbst um.
Titelfoto: Montage: