Stau-Alarm rund um die Feiertage: Hier wird’s auf Sachsens Autobahnen eng
Von Jörg Schurig
Dresden - Die Autobahn GmbH des Bundes rechnet auch in Sachsen rund um Christi Himmelfahrt und Pfingsten mit Staugefahr.
Besonders die Baustellen auf den Autobahnen 4 (Görlitz-Eisenach) und 72 (Leipzig via Chemnitz bis Hof) gelten als Nadelöhr. "Vor allem auf den Strecken zu den regionalen Erholungsgebieten sollten sich Reisende auf dichten Verkehr und Staus einstellen", teilte das Unternehmen mit.
Der verkehrsreichste Tag am langen Himmelfahrtswochenende werde voraussichtlich der Mittwoch sein. Denn am Nachmittag überlagere sich der Pendlerverkehr mit dem beginnenden Reiseverkehr.
Am Feiertag selbst sowie am Samstag ist dann mit leicht erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen, während der Freitag eher ruhig ausfallen dürfte. Am Sonntag wird schließlich ein starker Rückreiseverkehr erwartet.
Zu Pfingsten rechnet die Autobahn GmbH mit einem ersten großen Belastungstest am Freitagnachmittag (22. Mai) - wenn der Berufsverkehr auf die einsetzende Reisewelle trifft.
Auch am Tag darauf soll das Verkehrsaufkommen hoch bleiben. Vergleichsweise ruhig dürfte es am Pfingstsonntag werden, während am Pfingstmontag dann wieder der Rückreiseverkehr rollt.
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Autobahn GmbH verweist auf Beeinträchtigungen durch Bauarbeiten
Die Autobahn GmbH verwies auf die Erneuerung der Fahrbahnen sächsischer Autobahnen. Die Verkehrsführung sei so eingerichtet, dass der Verkehr trotz Bauarbeiten weitgehend stabil fließen könne, hieß es weiter.
Betroffen sind auf der A4 etwa die Abschnitte zwischen Limbach-Oberfrohna und Chemnitz-Glösa, Hohenstein-Ernstthal und Glauchau-West, das Autobahnkreuz Chemnitz sowie in östlicher Richtung die Abschnitte Ohorn und Salzenforst.
Auf der A72 zwischen der Anschlussstelle Rötha und dem Autobahnkreuz Leipzig steht jeweils nur ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung.
Auch auf der A72 in Richtung Bayern kann es eng werden, etwa zwischen den Anschlussstellen Zwickau-Ost und Zwickau-West durch die Brückensanierung.
Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Kahnert/dpa / Stefan Sauer/dpa