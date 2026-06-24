Bahnstrecke gesperrt: Historische Lok rammt Lastwagen und entgleist - wegen Bienenstich
Oschatz - In Oschatz (Landkreis Nordsachsen) wird eine Biene für eine schwerwiegende Kollision zwischen einer historischen Lokomotive und einem Lastwagen am Dienstagvormittag verantwortlich gemacht.
Laut Polizeisprecher Moritz Peters wurde die Leitstelle um 11.05 Uhr über einen Unfall an einem Bahnübergang in der Ambrosius-Marthaus-Straße zwischen dem Haltepunkt Lichtstraße und dem Oschatzer Hauptbahnhof informiert.
Nach ersten Erkenntnissen missachtete der 63-jährige Lkw-Fahrer das Andreaskreuz sowie das ebenfalls aufgestellte Stoppschild und fuhr ohne zu halten weiter, um die Schienen zu überqueren, als er von einer langsam heranrollenden Schmalspurbahn, die von Mügeln in Richtung Oschatz unterwegs war, gerammt wurde.
Der Lkw wurde ein paar Meter von der Lok mitgeschleift, die selbst infolge der Kollision aus den Schienen gehoben wurde. Glücklicherweise wurden weder der Brummi-Fahrer noch der Lokführer (59) verletzt.
Gegenüber der Polizei gab der Lkw-Fahrer an, plötzlich von einer Biene gestochen worden zu sein und aufgrund der Ablenkung nicht wie eigentlich vorgeschrieben vor dem Bahnübergang gehalten zu haben.
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Zugverkehr zwischen Oschatz-Süd und dem Hauptbahnhof eingestellt
Die Lok der Döllnitzbahn wurde im Frontbereich beschädigt, weitere Schäden am Fahrwerk sind aufgrund der Wucht der Kollision wahrscheinlich.
Auch der Lastwagen sowie der Bahnübergang selbst wurden in Mitleidenschaft gezogen. "Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich noch nicht abschätzen", so Polizeisprecher Peters. Es werde aber eine sechsstellige Höhe vermutet, ergänzte er am Mittwoch.
Sowohl der entsprechende Abschnitt der Ambrosius-Marthaus-Straße als auch die Bahnstrecke wurden nach dem Unfall gesperrt. Der Zugverkehr zwischen Oschatz-Süd und dem Hauptbahnhof wurde eingestellt.
Wie TAG24 vom Ort des Geschehens erfuhr, wurde ein Schwerlastkran zur Bergung der Lok angefordert. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.
Titelfoto: EHL Media/Dietmar Thomas