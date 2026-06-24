Bahnstrecke gesperrt: Historische Lok rammt Lastwagen und entgleist - wegen Bienenstich

Oschatz - In Oschatz (Landkreis Nordsachsen) wird eine Biene für eine schwerwiegende Kollision zwischen einer historischen Lokomotive und einem Lastwagen am Dienstagvormittag verantwortlich gemacht.

Die historische Diesellokomotive rammte den Lkw am Bahnübergang. © EHL Media/Dietmar Thomas

Laut Polizeisprecher Moritz Peters wurde die Leitstelle um 11.05 Uhr über einen Unfall an einem Bahnübergang in der Ambrosius-Marthaus-Straße zwischen dem Haltepunkt Lichtstraße und dem Oschatzer Hauptbahnhof informiert.

Nach ersten Erkenntnissen missachtete der 63-jährige Lkw-Fahrer das Andreaskreuz sowie das ebenfalls aufgestellte Stoppschild und fuhr ohne zu halten weiter, um die Schienen zu überqueren, als er von einer langsam heranrollenden Schmalspurbahn, die von Mügeln in Richtung Oschatz unterwegs war, gerammt wurde.

Der Lkw wurde ein paar Meter von der Lok mitgeschleift, die selbst infolge der Kollision aus den Schienen gehoben wurde. Glücklicherweise wurden weder der Brummi-Fahrer noch der Lokführer (59) verletzt.

Gegenüber der Polizei gab der Lkw-Fahrer an, plötzlich von einer Biene gestochen worden zu sein und aufgrund der Ablenkung nicht wie eigentlich vorgeschrieben vor dem Bahnübergang gehalten zu haben.