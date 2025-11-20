Bootsdrama auf Geierswalder See: Suche nach vermisstem 63-Jährigen geht weiter
Hoyerswerda - Am Mittwochnachmittag kam es auf dem Geierswalder See bei Hoyerswerda zu einem Bootsunfall. Seitdem wird ein 63-jähriger Mann vermisst. Am Morgen ging die Suche weiter.
Wie der Polizei-Pressesprecher Kai Siebenäuger mitteilte, geriet ein 63-jähriger Mann gemeinsam mit einem zwölfjährigen Jungen gegen 13 Uhr auf dem Geierswalder See in Not, als ihr Boot aus bisher ungeklärter Ursache kenterte.
Während der Junge von Ersthelfern aus dem Wasser gerettet und mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde, blieb der Mann verschwunden.
Unverzüglich rückten zahlreiche Rettungskräfte aus Sachsen und Brandenburg aus.
Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Wasserwacht waren vor Ort und wurden dabei von einem Hubschrauber, einer Drohne und mehreren Rettungsbooten unterstützt.
63-Jähriger noch immer vermisst
Das gekenterte Boot konnte schließlich geborgen werden, die Suche auf dem Wasser musste am Mittwoch wegen einbrechender Dunkelheit vorübergehend aber eingestellt werden.
Am Donnerstagmorgen wurde sie gegen 8 Uhr mit Unterstützung von Tauchern fortgesetzt.
Die Kriminalpolizei sowie die Wasserschutzpolizei untersuchen derweil die genauen Umstände des Unfalls.
Originalartikel vom 19. November, um 19.17 Uhr, zuletzt aktualisiert am 20. November, um 12.24 Uhr.
