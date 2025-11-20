Bootsdrama auf Geierswalder See: Suche nach vermisstem 64-Jährigen geht weiter

Hoyerswerda - Am Mittwochnachmittag kam es auf dem Geierswalder See bei Hoyerswerda zu einem Bootsunfall. Seitdem wird ein 64-jähriger Mann vermisst. Am Morgen ging die Suche weiter.

Auf dem Geierswalder See war am Mittwoch ein Boot gekentert. Seitdem fehlt von einem 64-Jährigen jede Spur. © xcitepress/Jenny Pohl

Wie der Polizei-Pressesprecher Kai Siebenäuger mitteilte, geriet ein 64-jähriger Mann gemeinsam mit einem zwölfjährigen Jungen gegen 13 Uhr auf dem Geierswalder See in Not, als ihr Boot aus bisher ungeklärter Ursache kenterte.

Während der Junge von Ersthelfern aus dem Wasser gerettet und mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde, blieb der Mann verschwunden.

Unverzüglich rückten zahlreiche Rettungskräfte aus Sachsen und Brandenburg aus.

Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Wasserwacht waren vor Ort und wurden dabei von einem Hubschrauber, einer Drohne und mehreren Rettungsbooten unterstützt.