Bootsdrama auf Geierswalder See: Suche nach vermisstem 64-Jährigen geht weiter

Am Mittwochnachmittag kam es auf dem Geierswalder See bei Hoyerswerda zu einem Bootsunfall. Seitdem wird ein 64-jähriger Mann vermisst.

Von Isabel Klemt

Hoyerswerda - Am Mittwochnachmittag kam es auf dem Geierswalder See bei Hoyerswerda zu einem Bootsunfall. Seitdem wird ein 64-jähriger Mann vermisst. Am Morgen ging die Suche weiter.

© xcitepress/Jenny Pohl
© xcitepress/Jenny Pohl

Wie der Polizei-Pressesprecher Kai Siebenäuger mitteilte, geriet ein 64-jähriger Mann gemeinsam mit einem zwölfjährigen Jungen gegen 13 Uhr auf dem Geierswalder See in Not, als ihr Boot aus bisher ungeklärter Ursache kenterte.

Während der Junge von Ersthelfern aus dem Wasser gerettet und mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde, blieb der Mann verschwunden.

Unverzüglich rückten zahlreiche Rettungskräfte aus Sachsen und Brandenburg aus.

Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Wasserwacht waren vor Ort und wurden dabei von einem Hubschrauber, einer Drohne und mehreren Rettungsbooten unterstützt.

© Dennis Hillner / Blaulichtreport Lausitz
© Dennis Hillner / Blaulichtreport Lausitz

64-Jähriger noch immer vermisst

© xcitepress/Jenny Pohl
© xcitepress/Jenny Pohl

Das gekenterte Boot konnte schließlich geborgen werden, die Suche auf dem Wasser musste am Mittwoch wegen einbrechender Dunkelheit vorübergehend aber eingestellt werden.

Am Donnerstagmorgen wurde sie gegen 8 Uhr mit Unterstützung von Tauchern fortgesetzt.

Die Kriminalpolizei sowie die Wasserschutzpolizei untersuchen derweil die genauen Umstände des Unfalls.

Originalartikel vom 19. November, um 19.17 Uhr, zuletzt aktualisiert am 20. November, um 9.22 Uhr.

Titelfoto: Dennis Hillner / Blaulichtreport Lausitz

