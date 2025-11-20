Meissener Porzellan ziert das Cover der "Vogue"
Meißen - Regale voller weißer Schüsseln aus Meissener Porzellan zieren das Titelbild der deutschen Dezemberausgabe des Lifestylemagazins.
Meissen ist nicht nur in, sondern sogar auf der "Vogue"!
Unter dem Titel "Mit Liebe gemacht" posiert Model Penelope Ternes (23) in Produktionsräumen der Manufaktur.
Im Hochglanzmagazin ist sie im lila Mantel vor großen Tierplastiken zu sehen oder auch beim Trinken aus einem To-go-Becher.
Die Reportage ist eine Hommage an das Handwerk.
Titelfoto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa