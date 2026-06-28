Brand in Gartenanlage: Schöne Laube nur noch Schutt und Asche

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Im Landkreis Görlitz ist am Sonntagmorgen eine Gartenlaube niedergebrannt.

Von Malte Kurtz

Weißwasser/Oberlausitz - Im Landkreis Görlitz ist am Sonntagmorgen eine Gartenlaube niedergebrannt.

Von der Gartenlaube blieb nichts mehr übrig.
Von der Gartenlaube blieb nichts mehr übrig.  © xcitepress/Pascal Gottschling

In einer Gartenanlage an der Görlitzer Straße in der Kleinstadt Weißwasser ist gegen 8.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte.

Nach derzeitigem Stand geht die Polizei davon aus, dass bislang unbekannte Täter durch fahrlässige Brandstiftung dafür verantwortlich sind.

Genaue Details soll ein Brandursachenermittler am Montag aufklären.

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Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Flammen konnten inzwischen gelöscht werden.

Von der Gartenlaube blieb derweil nicht mehr viel übrig.

Die Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus.
Die Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus.  © xcitepress/Pascal Gottschling
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Am Sonntagmorgen stieg Rauch über der Gartenanlage an der Görlitzer Straße in Weißwasser auf.
Am Sonntagmorgen stieg Rauch über der Gartenanlage an der Görlitzer Straße in Weißwasser auf.  © xcitepress/Pascal Gottschling

Bildaufnahmen zeigen, wie die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit einem Wasserschlauch letzte Glutnester in einem Haufen Schutt und Asche ablöschen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.

Titelfoto: Bildmontage: xcitepress/Pascal Gottschling

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