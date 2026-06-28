Brand in Gartenanlage: Schöne Laube nur noch Schutt und Asche
Weißwasser/Oberlausitz - Im Landkreis Görlitz ist am Sonntagmorgen eine Gartenlaube niedergebrannt.
In einer Gartenanlage an der Görlitzer Straße in der Kleinstadt Weißwasser ist gegen 8.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte.
Nach derzeitigem Stand geht die Polizei davon aus, dass bislang unbekannte Täter durch fahrlässige Brandstiftung dafür verantwortlich sind.
Genaue Details soll ein Brandursachenermittler am Montag aufklären.
Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Flammen konnten inzwischen gelöscht werden.
Von der Gartenlaube blieb derweil nicht mehr viel übrig.
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Bildaufnahmen zeigen, wie die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit einem Wasserschlauch letzte Glutnester in einem Haufen Schutt und Asche ablöschen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.
Titelfoto: Bildmontage: xcitepress/Pascal Gottschling