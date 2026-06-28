Brand in Gartenanlage: Schöne Laube nur noch Schutt und Asche

Weißwasser/Oberlausitz - Im Landkreis Görlitz ist am Sonntagmorgen eine Gartenlaube niedergebrannt.

Von der Gartenlaube blieb nichts mehr übrig. © xcitepress/Pascal Gottschling

In einer Gartenanlage an der Görlitzer Straße in der Kleinstadt Weißwasser ist gegen 8.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte.

Nach derzeitigem Stand geht die Polizei davon aus, dass bislang unbekannte Täter durch fahrlässige Brandstiftung dafür verantwortlich sind.

Genaue Details soll ein Brandursachenermittler am Montag aufklären.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Flammen konnten inzwischen gelöscht werden.

Von der Gartenlaube blieb derweil nicht mehr viel übrig.