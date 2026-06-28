Waldbrand in der Gohrischheide: So ist die Lage am Sonntag

Zeithain - Feuerwehrleute haben in der Nacht zum Sonntag weiter gegen die Flammen in der Gohrischheide gekämpft.

Der Waldbrand in der Gohrischheide könnte sich am Sonntag noch ausbreiten. © Sebastian Willnow/dpa

Man konnte das Feuer auf einem eingeschlossenen Abschnitt halten, wie Zeithains Bürgermeister Mirko Pollmer (48, parteilos) am Sonntagmorgen mitteilte.

Mit ansteigenden Temperaturen und aufkommendem Wind im Tagesverlauf gehe man aber davon aus, dass das Feuer noch einmal aufflammen werde.

Insgesamt brannten laut Pollmer in der Gohrischheide 16 Hektar Fläche ab. Das hätten neue Messungen ergeben. Zuvor war von knapp 40 Hektar die Rede gewesen. Das Gebiet im Landkreis Meißen ist munitionsbelastet, was Löscharbeiten erschwert.

Das Ziel sei am heutigen Sonntag, den Brand auf dem eingeschlossenen Abschnitt zu halten. Zwei Löschhubschrauber sind dafür den Tag über im Einsatz, wie es hieß.

Ein gepanzertes Löschfahrzeug aus Sachsen-Anhalt traf demnach bereits am Samstagabend ein und half in der Nacht beim Löschen.