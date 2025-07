Breakdance-Oldie lässt Meißen wieder kopfstehen

Meißen - Head-Freezes sind sein Markenzeichen: Heiko "Hahny" Hahnewald (59) steht in aller Welt kopf - in Brooklyn, vor den Niagara-Fällen, in Barcelona oder an der Jesus-Statue in Rio.

Alles in Kürze

Er kann's noch: Heiko "Hahny" Hahnewald (59) zeigt einen Head-Freeze auf seinem alten Übungsareal. © Eric Münch

Vor rund 230 Sehenswürdigkeiten balancierte das Meißner Breakdance-Urgestein schon auf dem Kopf - am liebsten aber in seiner Heimatstadt an der Elbe.

Hier organisiert der älteste professionelle und noch aktive Breakdancer Deutschlands seit 2011 alljährlich mit seinen Mitstreitern das Hip-Hop-Festival "Down to the Beat".

In diesem Jahr findet es am 16. August statt - genau dort, auf der heutigen Skateranlage in der Elbgasse, wo "Hahny" zu DDR-Zeiten Headspins und Power Moves auf den Platten vor der DDR-HO-Gaststätte "Aktivist" einstudierte.

"Es freut mich sehr, dass aus dem ersten Breakdance-Contest mit 16 Gruppen mittlerweile ein Festival geworden ist, auf dem sich Tänzer, Skater, DJs, Rapper und Streetart-Künstler treffen.

Zum sportlichen Wettkampf haben sich Unterhaltung und Shows gesellt", so "Hahny".