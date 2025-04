Brennpunkt A4: So machen Spezialfahnder Jagd auf Autodiebe

Bautzen - Sie ist der Highway der Diebe. Was an Autos in der Nacht gestohlen wird, rast fast immer über die A4 gen Polen. Doch immer öfter machen die Spezialfahnder der Gemeinsamen Fahndungsgruppe (GFG) von Bundespolizei und Landespolizei den Banden einen Strich durch die Rechnung.