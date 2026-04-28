Brückenschaden! In dieser Ecke Sachsens fallen alle Züge aus
Görlitz/Zittau - Kein Zugverkehr zwischen dem Görlitzer Ortsteil Hagenwerder und Zittau! Seit Dienstag entfallen auf der Strecke wegen einer Störung sämtliche Regionalbahnen.
Wie DB InfraGO mitteilte, hat der polnische Infrastrukturbetreiber der PKP einen Brückenschaden im Bereich Krzewina Zgorzelecka (bei Ostritz) gemeldet.
Infolgedessen sei die zulässige Geschwindigkeit auf 20 km/h herabgesetzt worden.
Bis eine Langsamfahrstelle eingerichtet sei, müssten Befehle erteilt werden.
Weil diese Maßnahme zusätzliche Verzögerungen verursacht, hat sich die ODEG offenbar dazu entschieden, sämtliche Fahrten entlang der Grenze bis zum Betriebsschluss durch Notbusse zu ersetzen.
Den Auskunftsmedien zufolge sollen die Züge der RB65 am Mittwoch zwischen Zittau und Görlitz sowie zwischen Görlitz und Cottbus versetzt jeweils Zwei-Stunden-Takt rollen. Die Fahrten dazwischen sind wegen der zu erwartenden Verspätung gestrichen.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa