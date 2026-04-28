Waffe sichergestellt! Identitäten der Toten nach Drama in Sachsen bekannt

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In Neustadt in Sachsen wurde die Polizei wegen einer mutmaßlichen Scheißerei alarmiert. Vor Ort fanden sie zwei Tote und einen Schwerverletzten.

Von Eric Hofmann, Linda Drewanz, Nick-Fabrice Vetter

Neustadt in Sachsen - Schreckliche Szenen in einer sächsischen Kleinstadt! Die Polizei fand am Dienstagmittag die Leichen von zwei Personen. Eine weitere wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei stufte die Situation als "lebensbedrohliche Einsatzlage" ein. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.
Die Polizei stufte die Situation als "lebensbedrohliche Einsatzlage" ein. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.  © xcitepress/Jonas Schubert

Laut Polizeidirektion Dresden ging in der Leitstelle am Dienstag gegen 12.40 Uhr ein Notruf ein.

Im Bereich des Mehrgenerationenhauses vom ASB in der Maxim-Gorki-Straße in Neustadt in Sachsen (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) hörten Anwohner Schüsse.

Bei den Toten handelt es sich um eine Frau (48) sowie einen Mann (54). Eine weitere schwer verletzte Frau (49), Helena P., wurde in ein Krankenhaus gebracht.

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Die Polizei geht derzeit davon aus, dass bei der Auseinandersetzung eine Waffe benutzt wurde. Diese wurde sichergestellt. Weitere Infos zum Tatablauf sowie zum Hintergrund sind bislang nicht bekannt.

Die Polizei ordnete die Situation sofort als "lebensbedrohliche Einsatzlage" ein und mobilisierte mehrere Einsatzkräfte. Von einer Gefahr für die Allgemeinheit war allerdings nicht auszugehen, der Täter soll sich unter den drei Opfern befinden.

Das Gebiet rund um den Tatort wurde von schwerbewaffneten Polizisten abgesichert.
Das Gebiet rund um den Tatort wurde von schwerbewaffneten Polizisten abgesichert.  © Marko Förster
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Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus. Die Umgebung rund um den Tatort wurde abgesperrt.
Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus. Die Umgebung rund um den Tatort wurde abgesperrt.  © xcitepress/Jonas Schubert
Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.
Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.  © Jürgen Lösel/dpa

Unmittelbar nach dem Eintreffen der Ordnungshüter begann die Spurensicherung mit der Arbeit. Der Tatort wurde abgesichert. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Stadt dankte den Einsatzkräften und sprach den Opfern sowie den Angehörigen ihr Beileid aus.

Erstmeldung 14.35 Uhr, zuletzt aktualisiert 18.14 Uhr.

Titelfoto: Jürgen Lösel/dpa

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