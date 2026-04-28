Waffe sichergestellt! Identitäten der Toten nach Drama in Sachsen bekannt

Neustadt in Sachsen - Schreckliche Szenen in einer sächsischen Kleinstadt! Die Polizei fand am Dienstagmittag die Leichen von zwei Personen. Eine weitere wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei stufte die Situation als "lebensbedrohliche Einsatzlage" ein. Die Ermittlungen wurden eingeleitet. © xcitepress/Jonas Schubert

Laut Polizeidirektion Dresden ging in der Leitstelle am Dienstag gegen 12.40 Uhr ein Notruf ein.

Im Bereich des Mehrgenerationenhauses vom ASB in der Maxim-Gorki-Straße in Neustadt in Sachsen (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) hörten Anwohner Schüsse.

Bei den Toten handelt es sich um eine Frau (48) sowie einen Mann (54). Eine weitere schwer verletzte Frau (49), Helena P., wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass bei der Auseinandersetzung eine Waffe benutzt wurde. Diese wurde sichergestellt. Weitere Infos zum Tatablauf sowie zum Hintergrund sind bislang nicht bekannt.

Die Polizei ordnete die Situation sofort als "lebensbedrohliche Einsatzlage" ein und mobilisierte mehrere Einsatzkräfte. Von einer Gefahr für die Allgemeinheit war allerdings nicht auszugehen, der Täter soll sich unter den drei Opfern befinden.