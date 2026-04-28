Loch im Asphalt! Sächsische Straße abgesackt
Von Sören Müller und Nico Zeißler
Grimma - Eine eingebrochene Straße im sächsischen Grimma beschäftigt die Behörden in der Großen Kreisstadt im Landkreis Leipzig.
Dienstagmittag hatten Autofahrer die Polizei über das mittlerweile etwa 50 mal 50 Zentimeter große Loch im Asphalt berichtet.
Zu finden ist es auf der August-Bebel-Straße zwischen der Adolf-Damaschke-Straße und der Straße des Aufbaus.
Zunächst sperrte die Polizei den Bereich, mittlerweile hat die Stadtverwaltung eine Sperrung errichtet.
Auch der Linienbusverkehr müsse umgeleitet werden.
Das Loch sei infolge einer defekten Regenwasserzuleitung entstanden, die die Straße unterspült habe, sagte Stadtsprecherin Marlen Rabold zu TAG24.
"Der Schaden wird höchstwahrscheinlich bis Mittwochabend repariert", so Rabold weiter.
Titelfoto: Medienportal Grimma/Sören Müller