Loch im Asphalt! Sächsische Straße abgesackt

Grimma - Eine eingebrochene Straße im sächsischen Grimma beschäftigt die Behörden in der Großen Kreisstadt im Landkreis Leipzig .

Auf der Grimmaer August-Bebel-Straße ist ein Loch im Asphalt. © Medienportal Grimma/Sören Müller

Dienstagmittag hatten Autofahrer die Polizei über das mittlerweile etwa 50 mal 50 Zentimeter große Loch im Asphalt berichtet.

Zu finden ist es auf der August-Bebel-Straße zwischen der Adolf-Damaschke-Straße und der Straße des Aufbaus.

Zunächst sperrte die Polizei den Bereich, mittlerweile hat die Stadtverwaltung eine Sperrung errichtet.

Auch der Linienbusverkehr müsse umgeleitet werden.