Brutaler Goldraub im Osterzgebirge: Senior verliert über 100.000 Euro

Dippoldiswalde - Eine brutale Steigerung des Telefonbetrugs: Ein vermeintlicher Versicherungsvertreter raubte einem Rentner in Schmiedeberg Gold im Wert von über 100.000 Euro. Dabei begann alles wie bei gängigen Betrugsmaschen.

Gold im Wert von über 100.000 Euro erbeutete ein Räuber in Schmiedeberg im Osterzgebirge. (Symbolfoto) © 123RF/engdao

Über das Telefon meldete sich ein Mann bei seinem über 80-jährigen Opfer: Man müsse seine Wertgegenstände protokollieren. Und schon tauchte gegen 19 Uhr der Räuber auf, wollte sich den Tresor ansehen.

Kaum war der Safe offen, schlug er den Rentner zu Boden, riss das Gold heraus und rannte davon - vermutlich zu einem Auto in Tatortnähe in der Straße Schmiedeberger Markt. Das Opfer erlitt dabei leichte Verletzungen.

Es ist eine neue Version der Abzocke: Bislang schickten Telefonbetrüger nur Abholer vorbei, die aber nicht gewalttätig wurden.