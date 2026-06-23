Nach Hauseinsturz in Görlitz: Ermittler prüfen Gas-Manipulation

Görlitz - Bei der Ursachensuche nach dem Hauseinsturz in Görlitz rekonstruieren Ermittler des Landeskriminalamtes die Gasleitungen.

Wurden die Gasleitungen des Gründerzeithauses manipuliert? Dies gilt es nun herauszufinden. © Sebastian Kahnert/dpa

Aus den Teilen, die in den Trümmern gesichert wurden, erstellen sie ein 3-D-Modell der Gasinstallation des Gründerzeithauses, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Das soll klären, ob das Leitungssystem manipuliert wurde oder lediglich Beschädigungen von der Explosion zu erkennen sind.

Bei dem Unglück kamen am 18. Mai zwei junge Frauen aus Rumänien und ein Deutsch-Bulgare ums Leben.

Die Ermittler nahmen zwei Tatverdächtige (27, 33), einen Polen und einen Afghanen, fest. Sie sollen Gasleitungen in dem Gebäude beschädigt oder manipuliert haben.