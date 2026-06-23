Ehre, wem Ehre gebührt! Sachsens höchste Auszeichnung für "unsere" Stefanie

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Ministerpräsident Kretschmer zeichnete auf der Albrechtsburg in Meißen 13 herausragende Persönlichkeiten mit dem Verdienstorden des Freistaates Sachsen aus.

Von Pia Lucchesi

Meißen - Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU) zeichnete am Dienstag auf der Albrechtsburg in Meißen 13 herausragende Persönlichkeiten mit dem Verdienstorden des Freistaates Sachsen aus.

Stolz zeigte Stefanie Hertel (46) ihren Orden den Fotografen. Michael Kretschmer (51, CDU) hatte zuvor in seiner Rede das soziale Engagement der Ausnahmekünstlerin gewürdigt.
Stolz zeigte Stefanie Hertel (46) ihren Orden den Fotografen. Michael Kretschmer (51, CDU) hatte zuvor in seiner Rede das soziale Engagement der Ausnahmekünstlerin gewürdigt.  © Holm Helis

Er würdigte mit der höchsten staatlichen Auszeichnung ihr Engagement in Politik, Wissenschaft, Kunst und Kultur. Für die prominente Sängerin Stefanie Hertel (46) war die Ehrung ein emotionaler Moment an einem ganz besonderen Tag.

"Meine liebe Omi Erna wäre heute 110 Jahre alt geworden. Sie stammte aus Dresden, ist in der Lommatzscher Pflege aufgewachsen und war ganz oft in Meißen. Für mich schließt sich hier und heute ein Kreis", erzählte Stefanie Hertel, die vor 40 Jahren ihre Karriere als Kinderstar in der Volksmusik begann.

Bis heute fliegen der Künstlerin die Herzen zu, wenn sie etwa als Fernsehmoderatorin, Musicaldarstellerin oder Sängerin auf der Bühne steht.

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Michael Kretschmer erwähnte in seiner Laudatio die künstlerischen Erfolge der gebürtigen Oelsnitzerin nur kurz.

Sein Satz: "Mit ihrer Musik machen Sie Millionen Menschen glücklich", sagte mehr als Tausend Worte. Der MP rückte stattdessen Hertels besonderen Einsatz als Botschafterin des Vogtlandes ins Rampenlicht.

Stefanie Hertel tritt zusammen mit ihrer Tochter Johanna Mross und ihrem Mann Leopold Lanny Lanner als Country-Pop-Band "More Than Words" auf.
Stefanie Hertel tritt zusammen mit ihrer Tochter Johanna Mross und ihrem Mann Leopold Lanny Lanner als Country-Pop-Band "More Than Words" auf.  © Imago/Andreas Weihs
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Die Verleihung der Verdienstorden des Freistaates Sachsen fand in der Großen Hofstube auf Schloss Albrechtsburg in Meißen statt.
Die Verleihung der Verdienstorden des Freistaates Sachsen fand in der Großen Hofstube auf Schloss Albrechtsburg in Meißen statt.  © Holm Helis

MP Kretschmer lobt Stefanie Hertel: "Herausragende Repräsentantin"

Stefanie Hertel im Gespräch mit Redakteurin Pia Lucchesi.
Stefanie Hertel im Gespräch mit Redakteurin Pia Lucchesi.  © Holm Helis

Er lobte sie als "herausragende Repräsentantin der Region". Stefanie Hertel zeigt Gesicht, wenn es um Demokratie und Meinungsfreiheit geht.

Sie sammelte Spenden für ukrainische Kriegsflüchtlinge, unterstützt das Kinderheim Tannenmühle bei der Musikerziehung.

Ihr Verein "Stefanie Hertel hilft" setzt sich zudem beständig für den Tierschutz ein. Kretschmer lobte: "Ihr soziales Wirken stärkt das Ansehen des Freistaates im In- und Ausland."

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Stefanie Hertel zeigte sich sehr gerührt bei der Ordensverleihung. "Der Preis motiviert mich, noch mehr zu tun", sagte die Künstlerin.

Titelfoto: Bildmontage: Holm Helis

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