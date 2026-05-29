Gefahr durch giftige Raupen: Stadt in Sachsen sperrt Park ab

Bischofswerda - Winzig kleine, aber durchaus gefährliche Raupen sorgen in der sächsischen Kleinstadt Bischofswerda für Alarmstimmung. Am Donnerstag wurde wegen "massiven Befalls durch Raupen des Goldafters" der Lutherpark gesperrt.

Die Zugänge zum Lutherpark in Bischofswerda wurden abgesperrt. © TAG24

Auch der Rammenauer Steg – ein Wirtschaftsweg entlang der B98 – ist vom Raupen-Befall und von einer Sperrung betroffen.

Dort war am Pfingstmontag ein Kind mit seinem Elternteil unterwegs.

Das Kind bekam später einen unangenehmen und nicht übersehbaren Ausschlag, schildert Sascha Hache (51), der persönliche Referent des Bischofswerdaer Oberbürgermeisters, auf Nachfrage von TAG24.

Am Donnerstagmittag musste dann auch der Lutherpark gesperrt werden, nachdem bei einer Frau eine allergische Reaktion aufgetreten war.

Die Parkeingänge sind nun versperrt, zudem wurden Warnschilder aufgestellt.

Von der Sperrung des Parks ist auch der Spielplatz im Lutherpark betroffen.