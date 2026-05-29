Jetzt bebt die Festung! Neues Hightech-Spektakel auf dem Königstein

Königstein - Eine neue Attraktion bringt die Festung Königstein förmlich zum Beben. Mit einer absoluten Hightech-Installation zeigt Sachsens berühmteste Festung jetzt erstmals ihre historischen Verteidigungsanlagen in voller Aktion. Der Titel: "Sturm auf den Königstein - Ein Angriff, der nie geschah".

Festungs-Chef André Thieme (57) freut sich über die neue Attraktion. © Eric Münch

Für 350.000 Euro entstand ein immersives Erlebnis mit riesigen LED-Wänden und 3-D-Kinosound. Dazu wurden in den Boden sogenannte Shaker eingebaut.

Sie sorgen dafür, dass es unter den Füßen der Besucher vibriert - bei jedem Kanonenschlag, Schuss und herabfallenden Stein.

"Dem Tag haben wir wirklich schon sehr lang entgegengefiebert. Wir wollten die Festung dort vermitteln, wo Verteidigung wirklich stattgefunden hat", sagt Geschäftsführer André Thieme (57). "Besucher sollen verstehen und vor allem fühlen, warum der Königstein als uneinnehmbar galt."

Und genau darum geht es: Gezeigt wird das Ganze in einem rund dreiminütigen Film. Ein angreifender General lässt sich von seinem Spion die Festung erklären und bekommt dabei Schritt für Schritt vor Augen geführt, welch unüberwindbare Verteidigung ihn erwarten würde.