Bunte Bänke zum 1100-jährigen Jubiläum: Arche-Kinder malen mit den Porzellan-Profis
Meißen - Meißen fiebert seinem 1100-jährigen Geburtstag entgegen. Anno 929 ließ König Heinrich I. auf einem Bergsporn eine Burg errichten, die heute als die "Wiege Sachsens" gilt. 2029 wird das Jubiläum mit der 5. Sächsischen Landesausstellung gefeiert. Bis dahin ist es noch ein Stück Weges zurückzulegen - Innehalten und Verschnaufen auf einer Bank kann da nicht schaden.
Gleich zehn Bänke bemalen Mädchen und Jungen des Kinder- und Jugendhauses "Die Arche" auf Initiative des Tourismusvereins Meißen.
"Wir möchten damit die Kinder für die Werte unserer Stadt sensibilisieren", wünscht sich Vereinsvorsitzende Jeanette Ender (60).
Tatkräftig unterstützt werden sie dabei von Azubis der Porzellanmanufaktur Meissen. "Unsere Azubis haben die Entwürfe erarbeitet und setzen sie zusammen mit den Kindern um", erklärt Ausbildungs-Chefin Manuela Hannß (52).
Farben und Stimmen wimmeln im "Arche"-Haus um die Wette. Während Charlotte (11) das Altrosa für das berühmte Drachen-Dekor mischt, malt Nele (8) schon auf einer zweiten Bank bunte Blumen neben den Turm der Frauenkirche.
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Alle Beteiligten hatten viel Freude beim Malen
Azubi Annalena (21, drittes Lehrjahr) zeichnet den Drachen vor: "Ich bin in der Ausbildung der Indisch-Malerei zugeteilt, da gehört der Drache dazu. Beim FSJ habe ich bereits mit Kindern gemalt, deshalb mache ich hier gern mit."
Eine Stunde malen die Kinder mit den Azubis - dann wird Mittag gegessen. Am Nachmittag übernimmt die "zweite Schicht".
"Das Malen hat richtig Spaß gemacht", sagt Charlotte mit Blick auf "ihre" Bank. Auf deren Holzplanken sind eine Deckelvase, Zwiebelmuster und ein rosa Drache zu sehen. "Die Acrylfarben bekommen noch einen Schutzlack, dann ist die Bank fertig", freut sich Meißens Arche-Chef Marcel Bretschneider (43).
"Unsere erste Bank steht an der Jahnhalle. Mal sehen, wo die anderen aufgestellt werden." Bänke mit König Heinrich, Weinreben und Sportmotiven sollen folgen.
Titelfoto: Thomas Türpe