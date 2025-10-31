CDU-Mann aus Sachsen fordert: "Keinen Sonderstatus mehr für Ukraine-Flüchtlinge"

Görlitz/Berlin - Die Debatte ist nicht neu. Aus der Mitte der CDU hört man öffentlich solche Stimmen aber selten: "Keinen Sonderstatus mehr für Ukraine-Flüchtlinge. Stattdessen sollte der Fokus auf ihre Integration in den Arbeitsmarkt gelegt werden", fordert der Görlitzer Bundestagsabgeordnete Florian Oest (38, CDU).

Der Görlitzer Bundestagsabgeordnete Florian Oest (38, CDU) schlägt in Sachen Ukraine harte Töne an. © Nikolai Schmidt

Florian Oest hat seinen Wahlkreis in Görlitz. Er steht rege im Austausch mit der Bundespolizei, die an der Deutsch-Polnischen Grenze im Einsatz ist.

Zu seinem jüngsten Besuch der Bundespolizeiinspektion in Ludwigsdorf hatte Oest die Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesministerium des Innern, Daniela Ludwig (50, CSU), mit eingeladen.

Die beiden Konservativen informierten sich über die Lage, sprachen mit Polizisten und werteten aktuelle Daten aus.

Sie erfuhren vor Ort, dass der sprunghafte Anstieg der Zahl der ankommenden jungen Männer aus der Ukraine anhält.