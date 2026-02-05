Dresdner Unternehmen investieren am meisten

Kamenz - Sächsische Wirtschaftsunternehmen haben 2024 nominal rund 64,2 Millionen Euro oder 1,6 Prozent mehr investiert als im Jahr zuvor.

In Sachsen wurden rund 64,2 Millionen Euro mehr investiert als im Vorjahr. © Monika Skolimowska/ZB/dpa

Dahinter rangieren Leipzig (567 Mio. Euro) und der Landkreis Bautzen (339 Mio. Euro).

Hersteller von Datenverarbeitungssystemen, elektronischen und optischen Erzeugnissen investierten mit 1,2 Milliarden Euro mehr als andere Branchen.



In Grundstücken legten die Betriebe 970 Millionen Euro an und damit 316 Millionen Euro mehr als im Vorjahr - ein sattes Plus von rund 48,4 Prozent. Die meisten Investitionen flossen mit drei Milliarden Euro jedoch in Maschinen und Anlagen