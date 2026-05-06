Natur pur! Bombastus sät wieder Salbei in Freital aus

Freital - Saatzeit bei Bombastus: Auf insgesamt 13 Hektar eigener Feldfläche baut der Freitaler Naturheilmittel-Hersteller Bombastus (155 Mitarbeiter, 13 Millionen Euro Jahresumsatz) seinen Hauptrohstoff an - mehrjährigen Salbei. In diesen Tagen wird auf 2,5 Hektar Salbei neu ausgesät.

Feldbauleiter Daniel Lehmann (47) zeigt die Samenkörner, die auf dem Feld ausgesät werden. © Norbert Neumann

Die Böden wurden bereits seit Wochen auf die Aussaat vorbereitet, von Unkraut befreit, gehackt und gemulcht.

Bei der Aussaat hilft eine Einzelkorn-Saatmaschine, die die etwa drei Millimeter großen Samenkörner im Abstand von 20 cm ausbringt.

"Das Saatgut stammt von unseren eigenen Feldern", sagt Feldbauleiter Daniel Lehmann (47). Optimal für das Keimen ist eine Bodentemperatur von acht Grad. Danach wünscht sich Lehmann für die Jungpflanzen Regen.

"Momentan ist es aber sehr trocken und wir hoffen sehr, dass sich mit steigenden Temperaturen auch der Regen einstellt." Aber auch nicht zu viel: Denn Salbei mag keine Staunässe.