Piwarz will Geldwäsche stärker bekämpfen: "Entschlossen dagegen vorgehen"

Meißen - Sachsens Finanzminister Christian Piwarz (50, CDU) hat sich für eine stärkere Bekämpfung der Geldwäsche ausgesprochen und sieht dabei auch Experten wie Betriebsprüfer in der Pflicht.

Sachsens Finanzminister Christian Piwarz (50, CDU). © Robert Michael/dpa

Sie hätten einen tieferen Einblick in Betriebe, ihre Erfahrung werde beim Erkennen von Geldwäsche benötigt, erklärte der Minister beim Jahrestag der Sächsischen Betriebsprüfung in Meißen.

"Wenn wir nicht wollen, dass sich kriminelle Banden, die sich durch Geldwäsche finanzieren, weiter festsetzen, müssen wir gemeinsam und entschlossen dagegen vorgehen", betonte der Minister.

Dafür sei es essenziell, dass die Strafverfolgungsbehörden und Steuerfahnder alle notwendigen Informationen erhalten. Bei der Betriebsprüfung müsse sowohl der steuerrechtliche Blick als auch der Blick für Geldwäsche angewendet werden.

Nach Angaben des Finanzministeriums werden in Deutschland jährlich schätzungsweise 100 Milliarden Euro "schmutziges Geld" gewaschen.