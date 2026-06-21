Crash in Sebnitz: 18-Jähriger fährt in historische Kirnitzschtalbahn
Von Sebastian Münster
Sebnitz - Ein offenbar unachtsamer Autofahrer ist in Sebnitz mit seinem Fahrzeug mit der historischen Kirnitzschtalbahn zusammengestoßen.
Nach Polizeiangaben wollte der 18-Jährige am Samstagvormittag gerade den Parkplatz Steinbruchweg verlassen, als es zur Kollision mit der Bahn kam, die auf dem Weg nach Bad Schandau war.
Die 36-jährige Fahrerin und die Insassen der Bahn blieben dabei ebenso unverletzt wie der Autofahrer. An Bahn und Auto entstand jedoch ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro.
Die Kirnitzschtalbahn verkehrt seit 1898 auf einer knapp acht Kilometer langen Strecke entlang des gleichnamigen Flüsschens.
Auch Hollywood-Star Kate Winslet fuhr schon in der früheren Straßenbahn, als Schaffnerin Hanna Schmitz beim Dreh für den Film "Der Vorleser".
Titelfoto: dpa/Sebastian Kahnert