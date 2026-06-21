21.06.2026 07:59 TAG24-Quiz: Wie gut kennt Ihr Euch in Sachsen aus?

Dieses Quiz soll schon mal auf unsere Sommerserie "Heimaturlaub - Wandern und Radeln durch Sachsen" einstimmen.

Von Uwe Blümel

Dresden - Schulkinder zählen längst den Countdown: In zwei Wochen starten die Sommerferien in Sachsen!

In Sachsen gibt es viel zu entdecken. © 123RF/dmitryag Für viele steht dieses Jahr Wandern und Radeln in der Heimat auf dem Ferienprogramm. Dafür stellen wir zur Inspiration ab nächster Woche an dieser Stelle die schönsten, spektakulärsten und so manche oft noch unbekannten Geheimrouten im Freistaat vor. Dieses Quiz soll schon mal auf unsere Sommerserie "Heimaturlaub - Wandern und Radeln durch Sachsen" einstimmen. Sachsen Letzte Arbeiten für den guten Klang: Mehr als 4000 Pfeifen für die 360-Grad-Orgel Und gewinnen könnt Ihr auch etwas - einen Ausflug in den Landkreis Zwickau.

Frage Nummer 1

Allein wandern? Das muss in Sachsen nicht sein! © 123RF/kapu

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1. Gleich in der ersten Frage geht's ums Wandern. Denn wer wandert, wandert nie allein. Vom 24. bis 27. September 2026 steigt in Sachsen sogar Europas größtes Wanderertreffen rund um den 123. Deutschen Wandertag. Wo findet das Wanderfestival erstmals grenzüberschreitend zur Tschechischen Republik statt - von familienfreundlichen Strecken bis zu anspruchsvollen Bergtouren? In ... E Oberwiesenthal (Erzgebirge/Krušnohoří)

Oberwiesenthal (Erzgebirge/Krušnohoří) V Johanngeorgenstadt/Potůčky

Johanngeorgenstadt/Potůčky C Deutschneudorf/Nová Ves v Horách

Frage Nummer 2

Im Leipziger Zoo gibt es Gorillas zu bewundern. © imago stock&people

2. In Leipzig wird ein Tag im Zoo zum perfekten Ferientag. Zwei beliebte Highlight in dem immerhin 27 Hektar großen Zoopark sind die weltgrößte Menschenaffenanlage "Pongoland" und die Löwenanlage "Makasi Simba". Sie beide feiern in diesem Jahr einen gemeinsamen runden Geburtstag. Welchen? O 20-jähriges Jubiläum

20-jähriges Jubiläum R 25-jähriges Jubiläum

25-jähriges Jubiläum H 30-jähriges Jubiläum

Frage Nummer 3

Kuriose Fortbewegungsmittel gab es in der Menschheitsgeschichte schon viele. © IMAGO/GRANGER Historical Picture Archive

3. Dieses Freiluftmuseum glänzt als Superlativ mit einzigartigen Ausstellungsstücken, doch viele waren noch nie da. Und das, obwohl auf dem Museumshof sogar ein Original-Düngeflugzeug aus DDR-Zeiten gelandet ist und ebenso zum Museumsschatz gehört wie die weltweit größte Sammlung kurioser Eigenbautraktoren. Wie heißt das mit 12 Hektar größte Freilichtmuseum Sachsens? Z Deutsches Landwirtschaftsmuseum am Schloss Blankenhain

Deutsches Landwirtschaftsmuseum am Schloss Blankenhain G Dorfmuseum Gahlenz in Oederan

Dorfmuseum Gahlenz in Oederan E Freilichtmuseum Landwüst

Frage Nummer 4

Ritter haben in Sachsen immer noch ihren Platz. © 123RF/melnyk58

4. Vom größten Highlight geht es direkt weiter zum kleinsten. Kennt Ihr eigentlich die kleinste Ritterburg Sachsens? Kleiner Tipp: Hier findet jedes Jahr ein Mittelalterfest unter dem Titel "Ostern im Mittelalter" statt. G Burg Rabenstein in Chemnitz

Burg Rabenstein in Chemnitz T Albrechtsburg in Meißen

Albrechtsburg in Meißen M Burg Gnandstein in Frohburg

Frage Nummer 5

Deutschlands höchster Rutschenturm steht im Sonnenlandpark Lichtenau (bei Chemnitz). © Ralph Kunz

5. Für Mutige und Schwindelfreie gibt es seit 2018 eine ganz besondere Attraktion in Sachsen - Deutschlands höchsten Rutschenturm im Sonnenlandpark Lichtenau (bei Chemnitz), nur eine von insgesamt 35 Sommerattraktionen. Aus wie viel Meter Höhe kann man dort in die Tiefe abgleiten? L 50 Meter

50 Meter E 30 Meter

30 Meter N 25 Meter

Frage Nummer 6

Das Gemälde "Wanderer über dem Nebelmeer" von Caspar David Friedrich. © imago stock&people

6. Er windet sich auf acht Etappen durch eine Landschaft mit bizarren Sandsteinfelsen und kleinen Orten entlang der Elbe und ist zum Niederknien schön - auf all seinen 116 Streckenkilometern! Er inspirierte schon Romantiker wie Caspar David Friedrich. Wie heißt dieser berühmte sächsische Wanderweg, der in seiner heutigen Form 2006 eröffnet wurde und damit dieses Jahr seinen 20. Geburtstag feiert? A Oberlausitzer Bergweg

Oberlausitzer Bergweg B Malerweg

Malerweg I Sächsischer Weinwanderweg

Frage Nummer 7

Wo gibt es die Action-Achterbahn "Dynamite"? © Uwe Meinhold

7. Aus 40 Meter Höhe rauscht man hier mit der Action-Achterbahn "Dynamite" mit 100 km/h in die Tiefe - ein Highlight dieses sächsischen Freizeitparks. "Dynamite" ist damit nicht nur die höchste, sondern auch Sachsens schnellste Achterbahn. Wo kann man diesen Nervenkitzel erleben? N Belantis bei Leipzig

Belantis bei Leipzig T Karls Erlebnis-Dorf bei Döbeln

Karls Erlebnis-Dorf bei Döbeln I Freizeitpark Plohn

Frage Nummer 8

Wie heißt denn diese Bahn noch gleich? © Robert Michael/dpa/ZB

8. Wer fleißig wandert und radelt, darf sich auch mal chauffieren lassen. Gern auch auf Schienen. Wie heißt eigentlich Deutschlands dienstälteste, öffentliche dampfbetriebene Schmalspurbahn? D Zittauer Schmalspurbahn

Zittauer Schmalspurbahn Z Döllnitzbahn

Döllnitzbahn R Weißeritztalbahn

Frage Nummer 9

Er ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt des Karl-May-Museums in Radebeul: Winnetou. © IMAGO/Mary Evans

9. Sie ist ein Eldorado nicht nur für Ferienkinder - die Villa Bärenfett. In diesem Jahr feiert das Karl-May-Museum Radebeul ein Jubiläum und eröffnet neue Kapitel zur legendären Abenteuerwelt des Schriftstellers. Wie alt wird das Museum? H 80 Jahre

80 Jahre G 100 Jahre

100 Jahre I 130 Jahre

Frage Nummer 10

Wo findet man in Sachsen diesen schmucken Leuchtturm? © Bildmontage: IMAGO/Sylvio Dittrich, Tourismusverband Lausitzer Seenland

10. Sommer, Sonne, Badesee. Im Lausitzer Seenland locken zahlreiche Seen mit Badestrand, Wassersport und Rundwegen zum Radfahren. Der Bärwalder See ist dabei mit 1300 Hektar Sachsens größter Binnensee. An einem der Seen im Seenland gibt es sogar einen Leuchtturm - der einzige in Sachsen, in dem man in 22 Meter Höhe übernachten kann. Wo? Am ... G Partwitzer See

Partwitzer See D Dreiweiberner See

Dreiweiberner See E Geierswalder See

Das gibt es zu gewinnen