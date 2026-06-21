TAG24-Quiz: Wie gut kennt Ihr Euch in Sachsen aus?
Dresden - Schulkinder zählen längst den Countdown: In zwei Wochen starten die Sommerferien in Sachsen!
Für viele steht dieses Jahr Wandern und Radeln in der Heimat auf dem Ferienprogramm.
Dafür stellen wir zur Inspiration ab nächster Woche an dieser Stelle die schönsten, spektakulärsten und so manche oft noch unbekannten Geheimrouten im Freistaat vor.
Dieses Quiz soll schon mal auf unsere Sommerserie "Heimaturlaub - Wandern und Radeln durch Sachsen" einstimmen.
Und gewinnen könnt Ihr auch etwas - einen Ausflug in den Landkreis Zwickau.
Frage Nummer 1
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1. Gleich in der ersten Frage geht's ums Wandern. Denn wer wandert, wandert nie allein. Vom 24. bis 27. September 2026 steigt in Sachsen sogar Europas größtes Wanderertreffen rund um den 123. Deutschen Wandertag. Wo findet das Wanderfestival erstmals grenzüberschreitend zur Tschechischen Republik statt - von familienfreundlichen Strecken bis zu anspruchsvollen Bergtouren? In ...
- E Oberwiesenthal (Erzgebirge/Krušnohoří)
- V Johanngeorgenstadt/Potůčky
- C Deutschneudorf/Nová Ves v Horách
Frage Nummer 2
2. In Leipzig wird ein Tag im Zoo zum perfekten Ferientag. Zwei beliebte Highlight in dem immerhin 27 Hektar großen Zoopark sind die weltgrößte Menschenaffenanlage "Pongoland" und die Löwenanlage "Makasi Simba". Sie beide feiern in diesem Jahr einen gemeinsamen runden Geburtstag. Welchen?
- O 20-jähriges Jubiläum
- R 25-jähriges Jubiläum
- H 30-jähriges Jubiläum
Frage Nummer 3
3. Dieses Freiluftmuseum glänzt als Superlativ mit einzigartigen Ausstellungsstücken, doch viele waren noch nie da. Und das, obwohl auf dem Museumshof sogar ein Original-Düngeflugzeug aus DDR-Zeiten gelandet ist und ebenso zum Museumsschatz gehört wie die weltweit größte Sammlung kurioser Eigenbautraktoren. Wie heißt das mit 12 Hektar größte Freilichtmuseum Sachsens?
- Z Deutsches Landwirtschaftsmuseum am Schloss Blankenhain
- G Dorfmuseum Gahlenz in Oederan
- E Freilichtmuseum Landwüst
Frage Nummer 4
4. Vom größten Highlight geht es direkt weiter zum kleinsten. Kennt Ihr eigentlich die kleinste Ritterburg Sachsens? Kleiner Tipp: Hier findet jedes Jahr ein Mittelalterfest unter dem Titel "Ostern im Mittelalter" statt.
- G Burg Rabenstein in Chemnitz
- T Albrechtsburg in Meißen
- M Burg Gnandstein in Frohburg
Frage Nummer 5
5. Für Mutige und Schwindelfreie gibt es seit 2018 eine ganz besondere Attraktion in Sachsen - Deutschlands höchsten Rutschenturm im Sonnenlandpark Lichtenau (bei Chemnitz), nur eine von insgesamt 35 Sommerattraktionen. Aus wie viel Meter Höhe kann man dort in die Tiefe abgleiten?
- L 50 Meter
- E 30 Meter
- N 25 Meter
Frage Nummer 6
6. Er windet sich auf acht Etappen durch eine Landschaft mit bizarren Sandsteinfelsen und kleinen Orten entlang der Elbe und ist zum Niederknien schön - auf all seinen 116 Streckenkilometern! Er inspirierte schon Romantiker wie Caspar David Friedrich. Wie heißt dieser berühmte sächsische Wanderweg, der in seiner heutigen Form 2006 eröffnet wurde und damit dieses Jahr seinen 20. Geburtstag feiert?
- A Oberlausitzer Bergweg
- B Malerweg
- I Sächsischer Weinwanderweg
Frage Nummer 7
7. Aus 40 Meter Höhe rauscht man hier mit der Action-Achterbahn "Dynamite" mit 100 km/h in die Tiefe - ein Highlight dieses sächsischen Freizeitparks. "Dynamite" ist damit nicht nur die höchste, sondern auch Sachsens schnellste Achterbahn. Wo kann man diesen Nervenkitzel erleben?
- N Belantis bei Leipzig
- T Karls Erlebnis-Dorf bei Döbeln
- I Freizeitpark Plohn
Frage Nummer 8
8. Wer fleißig wandert und radelt, darf sich auch mal chauffieren lassen. Gern auch auf Schienen. Wie heißt eigentlich Deutschlands dienstälteste, öffentliche dampfbetriebene Schmalspurbahn?
- D Zittauer Schmalspurbahn
- Z Döllnitzbahn
- R Weißeritztalbahn
Frage Nummer 9
9. Sie ist ein Eldorado nicht nur für Ferienkinder - die Villa Bärenfett. In diesem Jahr feiert das Karl-May-Museum Radebeul ein Jubiläum und eröffnet neue Kapitel zur legendären Abenteuerwelt des Schriftstellers. Wie alt wird das Museum?
- H 80 Jahre
- G 100 Jahre
- I 130 Jahre
Frage Nummer 10
10. Sommer, Sonne, Badesee. Im Lausitzer Seenland locken zahlreiche Seen mit Badestrand, Wassersport und Rundwegen zum Radfahren. Der Bärwalder See ist dabei mit 1300 Hektar Sachsens größter Binnensee. An einem der Seen im Seenland gibt es sogar einen Leuchtturm - der einzige in Sachsen, in dem man in 22 Meter Höhe übernachten kann. Wo? Am ...
- G Partwitzer See
- D Dreiweiberner See
- E Geierswalder See
Das gibt es zu gewinnen
Ihr habt das Lösungswort? Wir verlosen 3 Familientickets (gültig für je 2 Erwachsene und bis zu 4 Kinder) für einen Besuch im Deutschen Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain bei Crimmitschau (südwestlich von Chemnitz).
"Dabei kann man auch unsere neue Sonderausstellung 'Landwirtschaft schafft Kulturlandschaft' im Dachgeschoss des Schlosses sehen", sagt Museumsdirektor Falk Stier (33). "Es gibt viele Spiele, Anfass-Objekte und Mitmach-Stationen für Kinder."
Geöffnet: tgl. 9-18 Uhr. Eintritt: 7/5 Euro. Familienkarte: 15 Euro.
www.deutsches-landwirtschaftsmuseum.de
So macht Ihr mit: Tragt die zehn Lösungsbuchstaben (stehen vor der richtigen Antwort) der Reihe nach in die vorgegebenen Felder ein. Schickt uns Euer Lösungswort per E-Mail an [email protected] oder per Postkarte an Morgenpost am Wochenende, Ostra-Allee 18, 01067 Dresden. Stichwort/Betreff: "Sachsenferien".
Einsendeschluss ist Dienstag, der 23. Juni. Bitte unbedingt Name, Adresse und Telefonnummer angeben! Viel Glück!
Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bitte nehmt unsere Hinweise zum Datenschutz morgenpost-sachsen.de/datenschutz zur Kenntnis.
Titelfoto: Bildmontage: Uwe Meinhold, 123RF/melnyk58