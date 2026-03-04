Da sind wir aber gespannt! So will Sachsen endlich den Bürokratie-Dschungel lichten

Dresden - Sachsen nimmt Anlauf, (mal wieder) das Bürokratie-Monster zu zähmen. Die Regierung verabschiedete gestern das zweite Sächsische Bürokratieentlastungspaket. Staatskanzleichef Andreas Handschuh (52) gab sich entschlossen: "Unser Ziel ist klar: weniger Bürokratie und weniger Staat und gleichzeitig mehr Freiheiten und mehr Tempo für Sachsen."

Staatskanzlei-Chef Andreas Handschuh bei der Vorstellung vom 2. Sächsischen Bürokratieentlastungspaket. © Steffen Füssel

Beim "Entrümpeln" von Paragrafen und Vorschriften im Landesrecht lautet die Devise von Andreas Handschuh: "Weniger Vorschriften, weniger Vorgaben, mehr Vertrauen für Unternehmen, Bürger und Kommunen."

Er will so sichern, dass Sachsen ein attraktiver Wirtschaftsstandort bleibt. Das beschlossene Paket beinhaltet 32 konkrete Maßnahmen.

Es geht dabei etwa um das Streichen von Bericht-, Nachweis-, Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten.

Handschuh kündigte an, dass bis Ende 2026 alle Pflichten auf den Prüfstand gestellt und anschließend um die Hälfte reduziert werden.