Seit Jahrzehnten ein Vorreiter: Sächsischer Bio-Bauer bekommt Bundesverdienstkreuz

Laußig/OT Kossa/Dresden - Roland Einsiedel (85) aus Laußig in der Dübener Heide in Nordsachsen hatte am Dienstag Grund zu feiern. Sein jahrzehntelanges Engagement im Öko-Landbau wurde in der Staatskanzlei Dresden mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, das Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) stellvertretend für den Bundespräsidenten überreichte.

Roland Einsiedel (85) gilt als Pionier in einem Bereich. © Archiv LaNU

Der 85-Jährige setzt sich für umweltverträgliche und zukunftsfähige Landwirtschaft ein, erklärte die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt in einer Pressemitteilung am Dienstagabend.

Er sei einer der Pioniere des ökologischen Landbaus in Sachsen und mittlerweile auch überregional für seine Expertise bekannt.

Einsiedel leitet unter anderem die "Sächsische Interessengemeinschaft Ökologischer Landbau" (SIGÖL) und vereinte "wissenschaftliche Erkenntnisse und Visionen zur nachhaltigen Landwirtschaft aus Ost und West", so die Landesstiftung.

Seit vielen Jahren organisiert er die Fortbildungsveranstaltungen "Boden - Pflanze - Tier - Mensch - Boden" in Bad Düben, wo es um den Kreislaufgedanken geht. Die Reihe wird seit Jahrzehnten von der Sächsischen Landesstiftung für Natur und Umwelt personell und finanziell unterstützt.