Wasserrohrbruch in Taucha: Diese Straße bleibt vorerst gesperrt

Taucha - Mitten im Zentrum der Stadt Taucha sorgt derzeit ein Wasserrohrbruch für eine Sperrung.

Die Straße soll noch bis circa 7 Uhr am Samstag gesperrt bleiben. © Stadt Taucha

Am heutigen Freitagmorgen kam es zu einem Wasserrohrbruch in der Schloßstraße 18 in Taucha.

Wie die Stadt Taucha bekannt gab, musste das Wasser in diesem Bereich vorerst abgestellt werden, um weitere Schäden zu vermeiden.