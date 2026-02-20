Wasserrohrbruch in Taucha: Diese Straße bleibt vorerst gesperrt
Taucha - Mitten im Zentrum der Stadt Taucha sorgt derzeit ein Wasserrohrbruch für eine Sperrung.
Am heutigen Freitagmorgen kam es zu einem Wasserrohrbruch in der Schloßstraße 18 in Taucha.
Wie die Stadt Taucha bekannt gab, musste das Wasser in diesem Bereich vorerst abgestellt werden, um weitere Schäden zu vermeiden.
Die Polizei Sachsen informierte zudem über eine vollständige Sperrung der Schloßstraße zwischen der Kirchstraße sowie der Leipziger Straße. Man gehe davon aus, dass die Strecke bis circa 7 Uhr am Samstag nicht befahren werden kann.
Autofahrern rät die Stadt, vorübergehend die Eilenburger Straße zu nutzen, um die B87 zu erreichen.
Titelfoto: Stadt Taucha