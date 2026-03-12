Dackel-Drama im Ausflugslokal: Hund beißt Kellner und Chef
Moritzburg - Großer Ärger um einen kleinen Hund: Eine Dackeldame sorgte im Moritzburger "Marcolinihaus" für gleich zwei Verletzte. Nun ist der Hund samt Herrchen und Frauchen flüchtig. Die Polizei ermittelt.
Mit den ersten Sonnenstrahlen füllt sich auch der Freisitz des beliebten Ausflugslokals. Das nutzte ein bisher unbekanntes Pärchen samt Dackel, genoss einen Wein, einen Latte Macchiato und einen Cappuccino.
Damit auch die Dackeldame etwas von der Einkehr hat, brachte Kellner Rahmatuhllah Jahfari (24) dem Tierchen Wasser. Doch das war wohl weniger begeistert, schnappte zu.
"Er hat mir die Wunde gezeigt", sagt Chef Sylvio Stelzer (62). "Es war blau und etwas offen." Keine schwere Verletzung, trotzdem nicht okay für den Gastronomen.
Also wollte er die Gäste zur Rede stellen: "Ich bin raus, sagte, dass sie die Leine kurz halten sollen", so Stelzer. "Und klatsch! Das biss er mir ins rechte Schienbein!"
Die Polizei ermittelt
Nun reichte es: Der Restaurantchef forderte Namen und Adresse des Hundehalters. Der fing auch erst an, auf einen Zettel zu schreiben, brach dann aber ab.
"Er sagte, es sei nicht sein Hund", so Stelzer. "Ich sagte, sie sollen jetzt gehen und räumte ab." Das ließen sich Dackel und Pärchen nicht zweimal sagen und verschwanden sofort. Die Getränke hatten die beiden ja bereits an der Theke bezahlt.
"Ich bin hinterher", sagt der Gastronom. "Aber da waren sie weg." Nun ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.
Titelfoto: Fotomontage: Steffen Füssel//picture alliance/dpa