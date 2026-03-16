Damit Lößnitzdackel und Co. bald starten können: Hausbesuch in der Schmalspur-Werkstatt

Freital - Bald schnaufen sie wieder durchs Land! Die historischen Dampfloks der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft (SDG) gehören zur Identität der Region. TAG24 war auf Hausbesuch in der Wagenwerkstatt Freital-Hainsberg. Hier laufen derzeit die Wartungsarbeiten am Lößnitzdackel, der Weißeritztalbahn und deren Wagons. In rund zwei Wochen sollen alle drei Schmalspurbahnen samt Fichtelbergbahn gewartet und aufgefrischt in die Saison starten.

In Freital-Hainsberg lebt Stefan Schwarz (52), Leiter der Werkstatt der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft (SDG), seinen Traumberuf. © Ove Landgraf

Es riecht nach Öl und Metall. Unter einem schlüpfrigen Wandkalender dudelt das Radio. Zwei Schlosser und ein Elektriker arbeiten schweigend an einem der historischen Wagen der Weißeritztalbahn.

40 dieser Wagen stehen der SDG für die Weißeritzbahn und die Lößnitzgrundbahn, im Volksmund Lößnitzdackel, zur Verfügung. Einmal im Jahr wird jeder kontrolliert, alle sechs Jahre bekommt jeder eine Grundinstandhaltung.

"Wir schauen nach sichtbaren Schäden, prüfen auf mechanische Defekte, kontrollieren, wie die Achse im Lager läuft und untersuchen die Tragfedern", erklärt Werkstattleiter Stefan Schwarz (52) einzelne Arbeitsschritte.

Währenddessen arbeitet Wagenschlosser Thomas Schütze (36) auf der Unterbühne. Hier werden Bremsgestänge gelöst, gereinigt, geölt und wieder eingesetzt. Für Schwarz und seine Kollegen ist das hier mehr als nur ein Job.

"Es begann alles vor 46 Jahren mit der ersten Modelleisenbahn. Ich habe hier meine Berufung gefunden", erinnert sich der Werkstattleiter lachend und führt in den Lokschuppen hinter der Werkstatt.