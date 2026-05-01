Wirklich günstig? Das sagen die Sachsen zum neuen Tank-Rabatt
Sachsen - Seit Freitag gilt der Tankrabatt - Tanken soll wieder erschwinglicher werden. Doch viele Sachsen zweifeln an seiner Wirkung. TAG24 hat bei Autofahrern nachgehakt.
Freitag, Punkt 0 Uhr, trat die von der Bundesregierung initiierte Reduzierung bei Steuern auf Super und Diesel um genau 16,7 Cent pro Liter in Kraft.
"Ich dachte zuerst, die wollen uns veräppeln", sagte André Lesche (35), den TAG24 am Feiertag an einer Servicestation in Leipzig traf.
Er hatte beobachtet, dass Diesel am Vortag von 2,23 auf 2,39 Euro hochging. "Heute lag der Preis bei 2,02 Euro." Trotz der positiven Überraschung verzichtete er aufs Tanken. Vorerst.
Saskia Eggeling (34) aus Leipzig hat ihren Gebrauchten erst seit zwei Wochen. Sie bezweifelt, dass die volle Steuersenkung von 17 Cent von den Mineralölkonzernen an die Kunden weitergegeben wird. "Aber wir haben heute trotzdem vollgetankt."
Resigniert sagte auch Enni Kockert (27) aus Dresden: "Der Rabatt verpufft. In Deutschland ist Benzin weiterhin viel zu teuer."
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
Für viele ist der Literpreis weiterhin zu hoch
Biker Ingolf Glaubitz (67) hat eine klare Preisvorstellung: "Der Literpreis müsste bei 1,70 oder 1,80 Euro liegen."
Andere blieben gelassen, obwohl die Preise am Mittag wieder nach oben schnellten. Gustav Rost (21) und Gabriel Schnur (21) tankten 12 Liter Benzin für 25 Euro, meinten: "Die Bundesregierung sollte Anreize setzen, auf den ÖPNV oder das Rad umzusteigen. Zum Beispiel wieder das 9-Euro-Ticket einführen."
Trabi-Fahrer Justin Bloß (26) aus Chemnitz fand die gestrigen Preise deutlich günstiger als letzte Woche. "Der Rabatt ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung und könnte eine dauerhafte Lösung werden."
Für Michael Bart (62), der einen Zwischenstopp in Chemnitz einlegte, ist die Steuerreduzierung Augenwischerei: "Das ist temporär - wo ist der Benefit?"
Bundeswirtschaftsministerium beobachtet Weitergabe des Tankrabatts
Die Spritpreise waren nach ADAC-Angaben bundesweit noch in der Nacht teilweise unter die 2-Euro-Marke gesunken.
Im sächsischen Städtevergleich tankten Kunden in allen drei Kategorien - Diesel, Super E 5 und E 10 - in Chemnitz am günstigsten. In Leipzig dagegen mussten sie am tiefsten in die Tasche greifen.
Der Liter Diesel kostete am Erzgebirgsrand laut der App "mehr-tanken" am Vormittag teilweise nur 1,91 Euro, während die Preise in Leipzig nicht unter 2,04 Euro fielen.
Ernüchternd: Nach 12 Uhr zogen die Spritpreise flächendeckend wieder an, am kräftigsten bei Diesel in Dresden, der bis zu 2,19 Euro pro Liter kostete.
Damit sanken die Benzinpreise insgesamt weit weniger als erwartet. Weiter fallende Preise sind aber nicht ausgeschlossen. Der Tankrabatt gilt volle zwei Monate.
Das Bundeswirtschaftsministerium kündigte an, die Weitergabe des Tankrabatts "genau im Blick behalten" zu wollen.
Titelfoto: Bildmontage: Picxell/Stefan Häßler, Uwe Meinhold