Machtwechsel in sächsischer Gemeinde mit besonderem Hingucker gefeiert

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Die Gemeinde Lossatal im Landkreis Leipzig hat einen neuen Bürgermeister. Zur Amtsübergabe gab es eine besondere Aktion mit einer historischen Postkutsche.

Von Tamina Porada und Thomas Kundt

Lossatal/OT Falkenhain - Die Gemeinde Lossatal im Landkreis Leipzig hat einen neuen Bürgermeister. Zur Amtsübergabe hat man sich eine besondere Aktion einfallen lassen, die zum echten Hingucker wurde.

Dietmar Dietze holte den scheidenden und danach den neuen Bürgermeister mit seiner historischen Postkutsche und dem passenden Posthorn ab.
Dietmar Dietze holte den scheidenden und danach den neuen Bürgermeister mit seiner historischen Postkutsche und dem passenden Posthorn ab.  © Thomas Kundt

Seit dem 1. Mai ist Uwe Weigelt (62, parteilos) offiziell nicht mehr der Bürgermeister der Gemeinde im Wurzener Land.

Am Freitag wurde er deswegen feierlich in einer hübsch gestalteten Postkutsche abgeholt.

Der Kutscher Dietmar Dietze kam mit seinen Kaltblütern angeritten und blies das Posthorn, um Weigelt nach 18 Jahren im Amt einen würdigen Abschied zu bereiten.

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Danach brachte Dietze den neuen Bürgermeister Michael Schön (40, CDU) zum Rathaus nach Falkenhain, dem Verwaltungssitz der Gemeinde.

Wie TAG24 von vor Ort erfuhr, beobachteten zahlreiche Schaulustige die Überabe. Beide Männer wurden mit viel Applaus begrüßt beziehungsweise verabschiedet.

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Amtsgeschäfte beginnen am 4. Mai

Michael Schön (40, l.) hat das Bürgermeisteramt offiziell übernommen. Uwe Weigelt (62, r.) ist nach 18 Jahren nicht noch einmal angetreten.
Michael Schön (40, l.) hat das Bürgermeisteramt offiziell übernommen. Uwe Weigelt (62, r.) ist nach 18 Jahren nicht noch einmal angetreten.  © Thomas Kundt

Ganz offiziell wird Schön die Amtsgeschäfte am Montag übernehmen, aber wie er auf seinen Social-Media-Kanälen verdeutlichte, war er schon an seinem ersten Tag als Bürgermeister unterwegs.

Mitte März wurde Michael Schön von den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde Lossatal zum Bürgermeister gewählt.

Uwe Weigelt trat bei der Wahl nicht noch mal an und will nun seinen Ruhestand genießen.

Titelfoto: Thomas Kundt

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