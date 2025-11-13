Riesa - Seit Jahrzehnten ringen Dutzende Akteure um die Zukunft des markanten Muskator-Geländes in der Stahlwerkerstadt Riesa . Eine Gruppe der "Glorreichen Sieben" hat sich zu einem neuen Anlauf aufgemacht - und ins Schwarze getroffen. Der Vorstand sieht Riesa in einer Linie mit Londons Kunstmuseum Tate Modern - und schielt bereits auf "schlafende Elefanten".

Haben gut lachen: Innenstadtmanagerin Anja Dietel (46), Unternehmer Mario König (64) und Radiologe Steffen Klengel (63). © Norbert Neumann

Fassungslos zeigt Mario König (64) auf nassen Kellerboden.

"Hast du das jemals irgendwo gesehen?" Sieben kleine Betonhügel steigen aus ihm hervor. "Stalagmiten!", lacht er.

Königs aufgerissene Augen deuten auf ein rostbraunes Leck in der Decke.

"Normalerweise fällt ein Gebäude ein, in das es zehn Jahre hineingeregnet hat. Hier waren's 30 und es steht immer noch." Steffen Klengel (63) nickt wissend: "Und deshalb sind wir hier."

Der Unternehmer und der Radiologe sind zwei von sieben Aktiven, die dem ehemaligen Heizhaus des Riesaer Mischfutterwerks seit gut zwei Jahren Leben einhauchen. "Hier schwang schon die Abrissbirne", so Klengel.