Das ist die neue Inspekteurin für Sachsens Polizei

Innenminister Armin Schuster (64, CDU) und Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa (61) beförderten gestern Sonja Penzel (53). © Holm Helis

Am Freitag ernannten Innenminister Armin Schuster (64, CDU) und Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa (61) die LKA-Chefin Sonja Penzel (53) zur Inspekteurin der Sächsischen Polizei.

Gleichzeitig wurde Petric Kleine (62), der diesen Posten vorher innehatte, in den Ruhestand verabschiedet.