Das ist die neue Inspekteurin für Sachsens Polizei
Meißen - Wechsel vollzogen!
Am Freitag ernannten Innenminister Armin Schuster (64, CDU) und Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa (61) die LKA-Chefin Sonja Penzel (53) zur Inspekteurin der Sächsischen Polizei.
Gleichzeitig wurde Petric Kleine (62), der diesen Posten vorher innehatte, in den Ruhestand verabschiedet.
"Inspekteur Petric Kleine ist ein Urgestein der sächsischen Polizei und hat die Organisation über Jahrzehnte maßgeblich geprägt", so Schuster.
"Im Namen des Freistaates danke ich ihm für sein unermüdliches Engagement und die hohe emotionale Bindung an seine Polizei."
Titelfoto: Holm Helis